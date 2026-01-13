Москва: Гренландия може да се присъедини към Русия, референдум на хоризонта

Ако американският президент Доналд Тръмп не побърза да предприеме незабавни действия за овладяването на арктическия остров, Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия. Това заяви заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев, предаде Ройтерс.

"Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдена информация след няколко дни може да се проведе внезапен референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия", пошегувал се експрезидентът на Русия Медведев, както уточняват руски медии.

"И тогава край. Няма да има нови звездички на американското знаме", допълнил Медведев.

Още: Белият дом официално: Тръмп иска да купи Гренландия (ВИДЕО)

Въпреки че Русия да не предявява претенции към Гренландия, тя отдавна отчита стратегическата роля на острова за сигурността в Арктика, имайки предвид местоположението му на северноатлантическите маршрути и наличието на голяма американска военна база и център за космическо наблюдение, отбелязва Ройтерс.

Офанзивата на САЩ

Американският презизент поднови усилията си САЩ да поемат контрола над Гренландия - самоуправляваща се датска територия, с аргумента, че Вашингтон трябва да я притежава, за да възпира Русия.

Според Тръмп местоположението и ресурсите на Гренландия я правят жизненоважна за националната сигурност. Намеренията му срещат яростната съпротива на Дания и на самата Гренландия, посочва БТА.

Източник: Getty Images

Още: В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия

Последният развой на събитията по темата сочи, че Тръмп не иска да завзема Гренландия със сила, а да я купи. Това беше заявено директно от прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

Според нея Тръмп смята, че ако САЩ не придобият Гренландия сега, тя евентуално може да бъде "закупена" или дори конфискувана от Китай или Русия. А това, според Тръмп, би било лошо за всички - САЩ, Европа и самата Гренландия.

Вчера обаче бе съобщено, че Тръмп е наредил на Командването за специални операции да разработи план за нахлуване в Гренландия. Но американски генерали смятали плана за "лудост", отбелязвайки, че да се говори с Тръмп по този въпрос е "все едно да преговаряш с 5-годишно дете".

"Гренландия трябва да приеме предложението на САЩ, защото не биха искали да видят как Китай или Русия ги завладяват. Тяхната отбрана се състои от два кучешки впряга", заяви американският президент пред журналисти на борда на самолета Air Force One.

Още: САЩ: Дания окупира Гренландия след Втората световна война