Тръмп: Отбраната на Гренландия са два кучешки впряга

Гренландия трябва да приеме предложението на САЩ, защото не биха искали да видят как Китай или Русия ги завладяват. Тяхната отбрана се състои от два кучешки впряга.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета Air Force One.

НАТО се нуждае от Съединените щати много повече, отколкото ние от тях, допълни още Тръмп.

САЩ трябва да имат Гренландия на всяка цена

"Гренландия трябва да приеме сделката, защото не иска Русия или Китай да поемат контрола. На практика тяхната отбрана са два два кучешки впряга. А в същото време наоколо има руски и китайски разрушители", заяви Тръмп.

Той не за първи път прави подобни изказвания. Преди дни заяви иронично, че след като е обърнал внимание на уязвимостта на Гренландия, Дания е реагирала като е добавила "още един кучешки впряг".

Тръмп отхвърли предупрежденията на съюзниците на САЩ и затвърди позицията си, че Вашингтон трябва да поемат контрол над Гренландия, добавяйки, че не го интересува дали придобиването на арктическата територия би разстроило НАТО.

На борда на Air Force One по време на полета си обратно към Вашингтон Тръмп бе попитан дали евентуалното придобиване на Гренландия може да навреди на отношенията с Алианса.

"Ако това засяга НАТО, значи засяга НАТО. Но ви казвам още сега - те имат много по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях", поясни Тръмп.

На въпрос дали е отправил официално предложение към Гренландия или Дания, Тръмп отговори, че все още не е.

В последните дни Тръмп е категоричен в коментарите си по темата, че американският контрол над Гренландия е неизбежен.

"Ако ние не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят. И аз няма да позволя това да се случи. По един или друг начин, ние ще имаме Гренландия", обяви той.

"Може би НАТО ще бъде недоволен, ако го направя, но така ще спестим много пари. Харесвам НАТО. Просто се чудя дали, ако на нас ни потрябва помощ, те ще ни помогнат. Не съм сигурен", заяви Тръмп по отношение на реакцията на Алианса.

Стратегическото значение на Гренландия

Гренландия е най-големият остров в света с население от едва 56 000 души.

Географски Гренландия е част от Северноамериканския континент, но политически е автономен регион в рамките на Кралство Дания. Автономията е предоставена след референдум през 2008 г. Гренландският е официалният език, като Дания запазва последната дума по въпросите на отбраната, външната политика и сигурността. По-голямата част от населението са инуити. Островът, със столица Нуук, е останал изолиран през по-голямата част от историята си, тъй като приблизително 80% от повърхността му е покрита от ледници.

Въпреки това климатичните промени, глобалните борби за влияние и търсенето на нови природни ресурси изведоха Гренландия в центъра на световната политика през последните години.

Гренландия е разположена на стратегически кръстопът между Северния ледовит и Атлантическия океан, свързвайки Съединените щати, Европа и Русия. Тя има ключово военно значение за американските системи за ранно предупреждение и радарно наблюдение и служи като геостратегически буфер срещу развиващите се арктически военни способности, ракетни системи и подводен флот на Русия.

Съединените щати поддържат военно присъствие в Гренландия още от времето на Студената война. Космическата база Питуфик е критичен елемент от американската система за ранно предупреждение за балистични ракети.

Гренландия разполага с изключително ценни подземни ресурси, които към момента са до голяма степен неразработени.