28 февруари 2026, 12:37 часа 279 прочитания 0 коментара
Нямаме информация за опасност за България: Емил Дечев за войната в Иран

На този етап нямаме информация за опасност за България, каза пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по повод военната ескалация между Израел и Иран.

Взели сме всички мерки за сигурност, заяви министърът. В 13 часа министър-председателят свиква Съвета по сигурността, на който ще се обсъдят възможностите за вземане на допълнителни мерки, добави Дечев.

По-рано днес световните агенции предадоха за ракетни удари между Израел и Иран. Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

Спасиана Кирилова
