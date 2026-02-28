Малки деца загинаха в училище в Иран

24 ученички от начално училище в Минаб, южен Иран са загинали при удара на САЩ и Израел, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА. По-рано бе съобщено за жертви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) вследствие на ирански атаки. Един човек е загинал в Абу Даби, след като ОАЕ прехванаха ирански ракети, съобщава Ройтерс, цитирана от руски медии. ОАЕ заявиха, че атаката е “вопиющо нарушение на националния суверенитет и международното право.“

Първи удари на Иран срещу Израел

Войната

Рано сутринта на 28 февруари 2026 г. мощни експлозии разтърсиха Техеран. Йерусалим и Вашингтон решиха да прибегнат до военни действия след провала на последния кръг от преговорите между САЩ и Иран по ядрената сделка (безсрочно спиране на обогатяването на уран и трансфер на високообогатен уран на трети страни в замяна на облекчаване на санкциите). Армията на Израел не разкри конкретните цели, които атакува, наричайки ги превантивен удар.

Сваляне на режима в Иран? Владимир Чуков за ударите на Израел и САЩ

Западните информационни агенции съобщиха, че са били ударени президентската резиденция, щабът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и летището в Техеран. Върховният лидер на Иран Али Хаменей отсъства от столицата, той е преместен в безопасно място, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служител на иранското правителство.

