Любопитно:

Малки деца загинаха в училище в Иран

28 февруари 2026, 13:15 часа 415 прочитания 0 коментара
Малки деца загинаха в училище в Иран

24 ученички от начално училище в Минаб, южен Иран са загинали при удара на САЩ и Израел, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА. По-рано бе съобщено за жертви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) вследствие на ирански атаки. Един човек е загинал в Абу Даби, след като ОАЕ прехванаха ирански ракети, съобщава Ройтерс, цитирана от руски медии. ОАЕ заявиха, че атаката е “вопиющо нарушение на националния суверенитет и международното право.“

Първи удари на Иран срещу Израел

Войната

Рано сутринта на 28 февруари 2026 г. мощни експлозии разтърсиха Техеран. Йерусалим и Вашингтон решиха да прибегнат до военни действия след провала на последния кръг от преговорите между САЩ и Иран по ядрената сделка (безсрочно спиране на обогатяването на уран и трансфер на високообогатен уран на трети страни в замяна на облекчаване на санкциите). Армията  на Израел не разкри конкретните цели, които атакува, наричайки ги превантивен удар.

Сваляне на режима в Иран? Владимир Чуков за ударите на Израел и САЩ

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Западните информационни агенции съобщиха, че са били ударени президентската резиденция, щабът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и летището в Техеран. Върховният лидер на Иран Али Хаменей отсъства от столицата, той е преместен в безопасно място, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служител на иранското правителство.

Още: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
жертви загинали иран война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес