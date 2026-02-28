Срещу Украйна-може, срещу Иран-не. Русия осъди атаката на САЩ и Израел

Руското външно министерство осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран. "Вашингтон и Тел Авив за пореден път се впуснаха в опасна авантюра, която бързо приближава региона до хуманитарна, икономическа и евентуално радиологична катастрофа. Намеренията на агресорите са ясни и са заявени съвсем открито: да разрушат конституционния ред и да елиминират ръководството на нежелана държава, която е отказала да се подчини на диктата на силата и хегемонията. Отговорността за негативните последици от тази изкуствено създадена криза, включително непредсказуема верижна реакция и спирала от насилие, е изцяло тяхна“, се казва в изявлението на руското външно министерство.

Незабавно прекратяване

В изявлението се посочва още, че Русия изисква незабавно прекратяване на ескалацията и е готова да съдейства за търсенето на мирни решения.

Удари на Израел и САЩ срещу Иран

Припомняме, че ситуацията в Близкия изток ескалира, след като Израел предприе превантивен удар срещу Иран, за да неутрализира военните заплахи. В отговор Техеран предприе ракетна атака срещу израелска територия, което доведе до обявяването на извънредно положение в страната.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че израелската операция срещу Иран се провежда с участието на Съединените щати. Той заяви, че решението за започване на операцията се дължи на необходимостта от елиминиране на „непосредствените заплахи“ от Иран.

По-късно Иран отвърна с удари срещу Израел и също така атакува американски военни цели в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт.

