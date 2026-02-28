Любопитно:

Разтревожени за ядрената безопасност: Европейските лидери с първи реакции за войната в Иран

Лидерите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха, че ядрената безопасност в региона е от критично значение. Те направиха съвместно изявление по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за “максимална сдържаност“, след като Израел и Съединените щати нанесоха удари по Иран, което предизвика ответни атаки. Фон дер Лайен подчерта, че гарантирането на ядрената безопасност е “от критично значение“, предаде АФП, цитирана от Нова Телевизия.

“Гарантирането на ядрената безопасност и предотвратяването на действия, които биха могли допълнително да изострят напрежението или да подкопаят глобалния режим за неразпространение на ядрените оръжия, е от критична важност“, заяви председателят на ЕК, описвайки случващото се в Иран като „тревожно“.

„Призоваваме всички страни да проявят максимална сдържаност, да защитят цивилното население и изцяло да спазват международното право“, добави тя в съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Спасиана Кирилова
