Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

Войната на САЩ и Израел с Иран започна - втората за 2 години. Израел пръв обяви атака, наричайки я превантивен удар и призовавайки гражданите си да си останат вкъщи, да не ходят на работа и да потърсят подслон. Рано сутринта на 28 февруари 2026 г. мощни експлозии разтърсиха Техеран. Йерусалим и Вашингтон решиха да прибегнат до военни действия след провала на последния кръг от преговорите между САЩ и Иран по ядрената сделка - Вашингтон иска Техеран да спре да обогатява уран, да предаде целия обогатен свой уран под американски контрол и да ограничи програмата си за производство на ракети. Техеран е склонен най-много да изнесе известно количество обогатен уран в трета държава, като опция се разглежда Русия.

Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран

People have begun leaving Tehran en masse. pic.twitter.com/jttv4JIHFa — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Израелската армия

Израелската армия "проговори" първа – два дни преди това се появиха съобщения, че вътрешният кръг на Тръмп клони към сценария на миналогодишната 12-дневна война с Иран, когато израелците първи започнаха атаката. Армията на Израел (IDF) не разкри конкретните цели, които атакува, наричайки операцията превантивен удар. Западни информационни агенции съобщиха, че са били ударени президентската резиденция в Техеран, щабът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и летището в Техеран. Върховният лидер на Иран Али Хаменей отсъства от столицата, той е преместен в безопасно място, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служител на иранското правителство.

BREAKING: Trump on Iran:



We may have casualties — that happens often in war — but we are doing this for the future. pic.twitter.com/JVV5PVnMaF — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

САЩ

САЩ извършиха десетки удари по Иран, използвайки изтребители, базирани в бази в Близкия изток и на самолетоносачи, заяви американски служител пред NYT. Израелски медии съобщават, че е направен опит за убийство на иранския президент Масуд Пезешкиан. Местонахождението му е неизвестно. Резиденцията на иранския аятолах е срината със земята.

"На членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и цялата полиция казвам, че трябва да сложите оръжията си и ще имате пълен имунитет. Или, в противен случай, да се изправите пред сигурна смърт." Така се обърна американският президент Доналд Тръмп към иранските силови структури. По-рано той допълни, че "Съединените щати възнамеряват да унищожат всички [ирански] ракети и да сринат цялата им ракетна индустрия и военноморски сили.“

Голяма война

Според съобщения на израелското командване на вътрешния фронт, тече подготовка за голяма война и ответни ракетни атаки от страна на иранската армия. Поради това е обявено затварянето на всички образователни институции, срещи и публични събития. Гражданите са призовани да не ходят на работа и да останат близо до убежища. В цялата страна се чуват сирени за въздушна тревога.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles at a U.S. Navy logistics facility in Bahrain. pic.twitter.com/SF92LSAw1v — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Сигнал за предстоящото избухване на война е призивът на много европейски държави към техните граждани да напуснат Израел, Иран и Ливан възможно най-скоро. Преди това европейци и американци евакуираха посолства и цивилен персонал от някои военни бази в много страни от Близкия изток.

Американски военни бази

Иран предприе удари срещу Катар и Бахрейн, където се намират американски военни бази, съобщават местни медии. Катарските власти съобщиха за прехващане на ракета, докато Бахрейн е претърпял наземни щети. За серия от експлозии в Бахрейн, съобщава и Al Jazeera. "Ню Йорк Таймс" информира, че в Бахрейн се чуват сирени за въздушна тревога. Министерството на вътрешните работи на страната призова жителите да "отидат към най-близкото безопасно място".

Smoke still seen rising from Bahrain’s Juffair area, which houses the U.S. Navy base.



Juffair hosts Naval Support Activity (NSA) Bahrain, the main U.S. Navy base in the Persian Gulf.



It is home to U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT) and the U.S. 5th Fleet. pic.twitter.com/rfcear8OEK — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

В Бахрейн се намират командни структури на американските военни. Катарското министерство на отбраната обяви за прехващане на иранска ракета в катарското въздушно пространство, съобщи Al Jazeera. Експлозии разтърсиха и Абу Даби. По-рано бе съобщено, че ОАЕ са затворили въздушното си пространство. По информация на руския телеграм канал SHOT, димни следи са били видими в небето близо до петзвездния хотел Rixos Marina. Бахрейнските власти потвърдиха, че американска военна база в страната е била цел на ракетна атака. В страната е базиран Пети флот на САЩ. Не е известно дали американски кораби са били разположени там по време на иранската атака. Експлозии са чути и в столицата на Саудитска Арабия Рияд, съобщи Al Jazeera

Жертви

Съобщава се за жертви в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Един човек е загинал в Абу Даби, след като ОАЕ прехванаха ирански ракети, съобщава Ройтерс, цитирана от руски медии. ОАЕ заявиха, че атаката е "въпиющо нарушение на националния суверенитет и международното право". Абу Даби заяви още, че "си запазва пълното право да отговори на тази ескалация". 40 души са загинали, 48 са пострадали в резултат на атака на училище в иранското Минабе, съобщава агенция IRNA. Независими потвърждения на тази информация няма.

Реакцията на Европа

Лидерите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха, че ядрената безопасност в региона е от критично значение. Те направиха съвместно изявление по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за “максимална сдържаност“, след като Израел и Съединените щати нанесоха удари по Иран, което предизвика ответни атаки. Фон дер Лайен подчерта, че гарантирането на ядрената безопасност е “от критично значение“, предаде АФП, цитирана от Нова телевизия.

Русия е възмутена

Руското външно министерство осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран. "Вашингтон и Тел Авив за пореден път се впуснаха в опасна авантюра, която бързо приближава региона до хуманитарна, икономическа и евентуално радиологична катастрофа. Намеренията на агресорите са ясни и са заявени съвсем открито: да разрушат конституционния ред и да елиминират ръководството на нежелана държава, която е отказала да се подчини на диктата на силата и хегемонията. Отговорността за негативните последици от тази изкуствено създадена криза, включително непредсказуема верижна реакция и спирала от насилие, е изцяло тяхна", се казва в изявлението на руското външно министерство.

Варианти

Варианти за удари срещу Иран бяха обсъждани на 27 февруари 2026 г. в западната преса. Politico, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон обмисля различни варианти, включително "обезглавяване" срещу висшето ръководство и ядрената инфраструктура на страната.

About 20 U.S. and Israeli fighter jets are reportedly flying over Daraa to bomb Iran. pic.twitter.com/hPF6DJkkqt — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Разговорите се проведоха на фона на най-голямото прехвърляне на американски военни сили от 20 години насам. Група самолетоносачи, водена от най-големия самолетоносач в света USS Gerald Ford, се придвижи през Средиземно море, а самолетоносачът USS Abraham Lincoln заедно с няколко американски разрушителя вече е в Арабско море. В региона са разположени десетки изтребители F-35, заедно със самолети за ранно предупреждение и управление E-3G AWACS и средства за електронна война. Стелт бомбардировачите B-2 са приведени в повишена бойна готовност. Това е най-голямата концентрация на американски сили в Близкия изток след инвазията в Ирак през 2003 г.

Купуване на мир

Financial Times отбеляза, че Техеран, макар и да отхвърля ядрената сделка, изготвена от Вашингтон, е подготвял икономическо предложение, специално пригодено за Доналд Тръмп. Според изданието иранската страна е възнамерявала да предложи мащабни инвестиционни проекти в нефтения и газовия сектор, добива на минерали и стратегическите минерали в замяна на споразумение и предотвратяване на война.

Първи удари на Иран срещу Израел