Украйна с позиция за ударите на Израел и САЩ в Иран

Украйна обяви подкрепата си за иранския народ на фона на ескалиращата ситуация в региона и обвини режима в Техеран в терор и репресии. Министерството на външните работи призова украинците незабавно да напуснат Иран поради заплахи за сигурността. Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че позицията на Киев е ясна и последователна: режимът в Техеран тероризира не само собствения си народ, но и целия регион, предаде РБК-Украйна.

Първи удари на Иран срещу Израел

На страната на народа

Сибиха подчерта, че иранските власти финансират тероризма и бойците, които носят нестабилност в други страни: "Ние винаги сме на страната на иранския народ. По-точно на народа. Години на системни нарушения на правата на човека, брутални репресии и екзекуции свидетелстват за дълбоката вътрешна криза на тази държава."

Той също така допълни, че Техеран е имал всички възможности да избегне военен сценарий, тъй като многократно са му били предлагани възможности за дипломатическо разрешаване на конфликтите.

Предупреждение за украинците

Поради нарастващата заплаха, украинското Министерство на външните работи издаде предварителни предупреждения за своите граждани. Украинците са призовани незабавно да напуснат Иран, както и други страни в региона, където животът и безопасността им може да са изложени на риск.

Удари на Израел и САЩ срещу Иран

Припомняме, че ситуацията в Близкия изток ескалира, след като Израел предприе превантивен удар срещу Иран, за да неутрализира военните заплахи. В отговор Техеран предприе ракетна атака срещу израелска територия, което доведе до обявяването на извънредно положение в страната.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че израелската операция срещу Иран се провежда с участието на Съединените щати. Той заяви, че решението за започване на операцията се дължи на необходимостта от елиминиране на „непосредствените заплахи“ от Иран.

По-късно Иран отвърна с удари срещу Израел и също така атакува американски военни цели в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт.

Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)