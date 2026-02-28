Любопитно:

МВнР: Разтревожени сме от военната ескалация в Близкия Изток

28 февруари 2026, 13:46 часа 460 прочитания 0 коментара
МВнР: Разтревожени сме от военната ескалация в Близкия Изток

По повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран, засегнал и съседни страни, българското Министерство на външните работи разпространи своя позиция. Ето какво се казва в нея:

Днес САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран. България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа.

Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани.

Още: Срещу Украйна-може, срещу Иран-не. Русия осъди атаката на САЩ и Израел

В координация с нашите партньори пристъпихме към обмяна на мнения и информация относно рисковете за европейските граждани, с приоритет на тези на Република България. В МВнР е сформиран кризисен щаб.

Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Разтревожени за ядрената безопасност: Европейските лидери с първи реакции за войната в Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
МВнР война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес