28 февруари 2026, 13:00 часа 246 прочитания 0 коментара
"Търкиш еърлайнс" спря полетите си до пет страни в Близкия Изток

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") съобщи днес, че е отменил полетите си до редица дестинации в Близкия изток, след като някои от страните затвориха въздушното си пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В съобщение на авиокомпанията се посочва, че полетите до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания са отменени до 2 март.

Полетите на "Търкиш еърлайнс" до Катар, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Оман пък са отменени само за днешния ден.

Спасиана Кирилова
