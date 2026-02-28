"Търкиш еърлайнс" спря полетите си до пет страни в Близкия Изток

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") съобщи днес, че е отменил полетите си до редица дестинации в Близкия изток, след като някои от страните затвориха въздушното си пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В съобщение на авиокомпанията се посочва, че полетите до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания са отменени до 2 март.

Полетите на "Търкиш еърлайнс" до Катар, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Оман пък са отменени само за днешния ден.

