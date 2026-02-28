Спорт:

След като ги изгониха: Къде ще се подготвят Карлос Насар и колегите му - държавата се намеси

След като ги изгониха: Къде ще се подготвят Карлос Насар и колегите му - държавата се намеси

След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта, националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас". Това съобщиха от служебното министерство на спорта. По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 година, уверяват от министерството.

Следва и обещание в официалното прессъобщение: "Министерството на младежта и спорта (ММС) няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира".

И още едно обещание: ММС и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия.

Припомняме, че вчера стана ясно, че заради неплатени сметките националите по вдигане на тежести трябва да си търсят друга зала, а не "Спортпалас" във Варна - и то от 28 февруари. Поне засега обаче държавата уверява, че решение е намерено и те остават в "Спортпалас" - Още: От днес за утре - изгониха националите по щанги от залата, в която тренират

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
