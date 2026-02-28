След ударите: Как изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран (СНИМКА)

Израелските ракетни удари са нанесли значителни щети на резиденцията на Али Хаменей в Техеран, дефакто сградата е напълно унищожена. Местоположението на аятолаха остава неизвестно, но е почти сигурно, че не е бил в резиденцията по време на удара срещу нея. Припомняме, че ситуацията в Близкия изток ескалира, след като Израел предприе превантивен удар срещу Иран, за да неутрализира военните заплахи. В отговор Техеран предприе ракетна атака срещу израелска територия, което доведе до обявяването на извънредно положение в страната.

The first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei’s compound in Tehran shows several buildings destroyed.



The current whereabouts of Iran’s supreme leader are unknown.



The compound is generally used as his official residence.



Участието на САЩ

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че израелската операция срещу Иран се провежда с участието на Съединените щати. Той заяви, че решението за започване на операцията се дължи на необходимостта от елиминиране на „непосредствените заплахи“ от Иран.

По-късно Иран отвърна с удари срещу Израел и също така атакува американски военни цели в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт.

