След ударите: Как изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран (СНИМКА)

28 февруари 2026, 13:34 часа 239 прочитания 0 коментара
Израелските ракетни удари са нанесли значителни щети на  резиденцията на Али Хаменей в Техеран, дефакто сградата е напълно унищожена. Местоположението на аятолаха остава неизвестно, но е почти сигурно, че не е бил в резиденцията по време на удара срещу нея. Припомняме, че ситуацията в Близкия изток ескалира, след като Израел предприе превантивен удар срещу Иран, за да неутрализира военните заплахи. В отговор Техеран предприе ракетна атака срещу израелска територия, което доведе до обявяването на извънредно положение в страната.

Участието на САЩ

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че израелската операция срещу Иран се провежда с участието на Съединените щати. Той заяви, че решението за започване на операцията се дължи на необходимостта от елиминиране на „непосредствените заплахи“ от Иран.

По-късно Иран отвърна с удари срещу Израел и също така атакува американски военни цели в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт.

