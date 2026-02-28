След ударите: Как изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран (СНИМКА)

Израелските ракетни удари са нанесли значителни щети на резиденцията на Али Хаменей в Техеран, дефакто сградата е напълно унищожена. Местоположението на аятолаха остава неизвестно, но е почти сигурно, че не е бил в резиденцията по време на удара срещу нея. Припомняме, че ситуацията в Близкия изток ескалира, след като Израел предприе превантивен удар срещу Иран, за да неутрализира военните заплахи. В отговор Техеран предприе ракетна атака срещу израелска територия, което доведе до обявяването на извънредно положение в страната.
The first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei’s compound in Tehran shows several buildings destroyed.— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
The current whereabouts of Iran’s supreme leader are unknown.
The compound is generally used as his official residence.
Source: NYT, Airbus pic.twitter.com/BxDUEgRzMB
Първи жертви на войната в Иран: Израел с още удари по ирански военни цели
Участието на САЩ
Тръмп към Ислямската революционна гвардия: Предайте се или ще умерете! (ВИДЕО)
По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че израелската операция срещу Иран се провежда с участието на Съединените щати. Той заяви, че решението за започване на операцията се дължи на необходимостта от елиминиране на „непосредствените заплахи“ от Иран.
По-късно Иран отвърна с удари срещу Израел и също така атакува американски военни цели в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт.
Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)