ФИФА може да отнеме домакинството на Мондиал 2026 от една от страните

ФИФА има правомощията да премести мачовете от Световното първенство по футбол през 2026 г. извън Мексико поради опасения, свързани с продължаващото насилие. Както е известно, Мексико, заедно със САЩ и Канада, ще бъде домакин на турнира това лято, като страната ще се изправи срещу Южна Африка в Мексико Сити в първия мач на 11 юни. Въпреки това, само 105 дни преди началото на Мондиала, в Мексико избухнаха безредици след смъртта на най-издирвания човек в страната и наркобарон Немезио Осегера Сервантес, известен още като "Ел Менчо".

Опасения сред феновете заради случващото се в Мексико

Лидерът на картела загина в ареста в неделя (22 февруари) след операция на силите за сигурност. Четирима членове на картела "Халиско Ново Поколение" (CJNG) също загинаха, а членове на мексиканската армия бяха ранени. Това доведе до ответни действия от страна на CJNG, които подпалиха автомобили и се включиха в насилие срещу мексиканските власти. Най-малко 25 членове на Националната гвардия на Мексико бяха убити по време на престрелки в неделя, а насилието продължи да се разпространява и да всява страх в цялата страна през тази седмица. Освен това, в неделя най-малко 23 затворници избягаха от затвора в Пуерто Ваярта, след като въоръжени мъже разбиха портата с кола.

Мястото, където насилието започна бе столицата на щата Халиско - Гуадалахара. Именно там трябва да се изиграят четири мача от Световното първенство, докато пет ще се проведат в Мексико Сити и още четири в Монтерей. Това предизвика сериозни опасения сред феновете, имайки предвид, че през последната седмица много туристи нямаха възможност да напуснат областта, тъй като се страхуваха. Въпреки това, президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че всичко е наред, преди ФИФА да публикува официално изявление по случая във вторник (24 февруари).

Позицията на ФИФА:

"Следим отблизо ситуацията в Халиско и поддържаме постоянна връзка с властите. Ще продължим да следим случващото се и указанията на различните правителствени агенции, насочени към поддържане на обществената безопасност и възстановяване на нормалното състояние, и потвърждаваме тясното си сътрудничество с федералните, щатските и местните власти", завиха от ФИФА.

Ако ситуацията не се нормализира, обаче, ФИФА има право да премести мачовете от Мексико. Съгласно правилата на Световното първенство по футбол 2026, организацията има правото да "отмени, пренасрочи или премести един или повече мачове (или цялото Световно първенство по футбол 26) по всякаква причина по свое усмотрение, включително в резултат на форсмажорни обстоятелства или поради съображения, свързани със здравето, безопасността или сигурността". Форсмажор се определя като събитие като война, престъпления или други непредвидени обстоятелства, които пречат на дадено лице или организация да изпълни нещо, заложено в правно споразумение.

По-рано този месец професорът по спортно право Джак Андерсън обясни, че е малко вероятно, но все пак възможно ФИФА да отнеме правата за домакинство на дадена страна или град. Той обясни, че съгласно действащите договори ФИФА има широки правомощия да прекрати едностранно споразумението с държавата и града домакини, но само ако може да обоснове извънредни причини за прекратяването. Трябва да се отбележи, че нищо не сочи, че ФИФА ще лиши Мексико от правата за домакинство на турнира в този момент.

