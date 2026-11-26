Лидерът на "Хизбула" Наим Касем изисква незабавното освобождаване на петима мъже, идентифицирани като членове на ливанското терористично движение и обвинени в създаване на въоръжена клетка, съобщи АФП. Този ход идва на фона на нарастващия натиск върху подкрепяната от Иран терористична група да предаде оръжията си, след като тя беше отслабена от две войни с Израел през последните години. Още: Израел обяви, че е унищожил подземен комплекс на "Хизбула" в Южен Ливан

Ултиматумът

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В телевизионно обръщение, излъчено по канала "Ал-Манар" на "Хизбула", Касем заяви, че мъжете "не са направили нищо лошо" и "трябва да бъдат освободени незабавно".

Силите за сигурност задържаха петимата по-рано този месец в планинска област в Северен Ливан - предимно християнски регион, отдалечен от основните крепости на "Хизбула".

По-рано съдия разпореди продължаване на задържането им до приключване на разследването, съобщи съдебен източник.

"Проявяваме търпение, за да запазим гражданския мир, но търпението пред лицето на несправедливостта има граници", предупреди Касем, като добави, че "Хизбула" ще "отвърне на опасността", ако се наложи.

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