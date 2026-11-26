Депутати от „Сръбска листа“ са се срещнали с посланика на Федерална република Германия в Прищина Райнер Рудолф, за да обсъдят ситуацията в Косово и Метохия. По време на срещата те са защитили Сръбската православна църква, която доскоро преследавше опонентите на Александър Вучич, когото студентите свалиха от власт, научаваме от материал на РТС.

Депутатите от „Сръбска листа“ виждат необходимост от изменение на Законопроекта за Централния инспекторат за културно наследство. Според тях разпоредбите заплашват гарантираните права на Сръбската православна църква и сръбския народ, както и защитата на сръбското духовно и културно наследство в Косово и Метохия. ОЩЕ: Сянка на "Сръбски свят" върху студентите, които свалиха Вучич: Какво ги издава?

Пореден знак за "Сръбски свят"

Според сръбската конституция Косово и Метохия все още са част от Сърбия. Доктрината "Сръбски свят" също ги разглежда по този начин.

Нещо повече - Сръбската църква, която студентите защитават, обаче е и част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява някакво наддържавно обединение.

Тя влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ".

Тя е разглеждана като инструмент за сръбското влияние в региона, а само допреди падането на Вучич Сръбската православна църква изглежда изцяло подчинена на властта в Сърбия и се включваше в преследвания на критиците на Александър Вучич, като дори се говореше за "питбул" в мантия на бившия президент. ОЩЕ: Кой е "питбулът" на Вучич в мантия?

Мрежа за сигурност на общността в Косово

Междувременно мисията на ОССЕ в Прищина стартира Мрежата за сигурност на общността (CSN) - нова концепция, която би трябвало да засили съвместните усилия за справяне с проблемите със сигурността на местно ниво чрез съществуващите механизми за сигурност. Целта на Мрежата е да направи структурите за безопасност на общността по-взаимосвързани и ефективни, така че те да могат своевременно да реагират на нуждите и опасенията на местното население, свързани със сигурността. ОЩЕ: Прищина се разсърди: Сръбска шовинистична песен за Косово прозвуча в Брюксел (ВИДЕО)