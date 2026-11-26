Жертвите на наводнението в нерегламентирана златна мина в Индонезия вече са 13, а още толкова остават в неизвестност, предаде Франс прес, като се позова на изявление на местните власти от днес. Трагедията се разигра на остров Ява, пише БТА. Още: Венецуела изгони хиляди от незаконна златна мина

Причините за тежкия инцидент

"Към 7:00 ч. сутринта (2:00 ч. бълг. вр.) в четвъртък, 26 ноември, са извадени телата на 13 миньори. Предполага се, че в неизвестност са още 13 души", каза днес в изявление ръководителят на местното подразделение на Националната издирвателно-спасителна служба Десиана Картика Бахари, посочи АФП.

Миньорите са работили късно в понеделник, когато поройните дъждове са причинили преливането на близката река Чисьорьох, чиито води са нахлули в минна шахта в окръг Богор, провинция Западна Ява. Шахтата, чиято дълбочина се оценява на около 100 метра, се намира в планински район южно от столицата Джакарта.

Единадесет миньори са успели да се измъкнат от един от секторите на мината, преди водата да запълни шахтата, заяви говорителят на полицията в Западна Ява Хендра Рохмаван.

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