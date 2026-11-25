Турция ще пусне първата си голяма плаваща слънчева електроцентрала в индустриален мащаб и първа по държавната програма YEKA. Тя ще започне да произвежда електричество в началото на 2027 г., съобщи инвеститорът в проекта пред Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Съоръжението се изгражда върху площ от около 500 декара в язовир "Демиркьопрю" край град Салихли, окръг Маниса. Инвестицията е за 41 милиона евро и включва 91 368 слънчеви панела по 550 вата с обща пикова мощност 50,25 мегавата и капацитет за отдаване в мрежата от 35 мегавата.

Очаква се централата да произвежда около 77,6 милиона киловатчаса годишно – достатъчно за нуждите на приблизително 20 000 домакинства. Строителството започна преди 3 месеца, а първите панели бяха спуснати във водата през октомври, предаде бТА.

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Плаващата конструкция с тегло 8000 тона е проектирана с гъвкави въжета и кабелен аванс, за да издържа на вълни, вятър и промени в нивото на водата.

Турция отпусна държавна подкрепа за проекта за плаващи фотоволтаични електроцентрали Demirköprü Yüzer преди година на годишен търг по механизма си за зони за възобновяема енергия YEKA. Това е първият подобен проект в схемата. В страната вече има няколко други плаващи фотоволтаични централи, макар и много по-малки.

Председателят на компанията инвеститор Мухамет Балкая уточни, че пускането в експлоатация ще стане поетапно – първите 9 мегавата ще заработят между края на януари и средата на февруари 2027 г., а целият обект ще бъде завършен до края на май. По думите му технологията пести земеделски и горски терени, намалява изпарението на водата и щади екосистемата на язовира.

Местоположението на централата е източно от Измир. Язовир "Демиркьопрю", на река Гедиз в област Салихли в провинция Маниса, включва водноелектрическа централа с мощност 69 MW. Той се управлява от държавната компания за производство на електроенергия (Elektrik Üretim A.Ş. – EÜAŞ). Водоемът има площ от малко под 48 квадратни километра.

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В региона подобни плаващи електроцентрали има в Румъния и Албания.