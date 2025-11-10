Северна Корея помага на Русия по нов начин да бяга от санкции

Русия и Северна Корея строят близо 5-километров мост през река Тумен (Тумъндзян). Това съобщава Newsweek, като се позовава на сателитни снимки, които ясно показват строителната активност.

Сателитните кадри показват, че строителството от руска страна вече е напреднало с около 110 метра навътре в реката, като са поставени първи пилони (опорни стълбове). От севернокорейска страна са завършени шест мостови стълба и са изкопани основите за още два.

Експертът по Северна Корея Фредерик Шпор заяви пред Bild, че новата пътна връзка ще помогне на Русия да намали риска товарните ѝ кораби да бъдат добавени към списъците със западни санкции, тъй като част от военните доставки от Пхенян вече могат да бъдат транспортирани по суша. Това също така ще направи значително по-трудно наблюдението на руско-севернокорейската търговия и съотетно оценките колко Пхенян помага на Москва и обратното.

Северна Корея вече осигури купища боеприпаси за Путинова русия във войната ѝ с Украйна, както и десетки хиляди войници - специално връщането на Курска област под руски контрол щеше да е далеч по-трудно без севернокорейския контигент от 10 000 - 12 000 войници, пратен "да трупа боен опит" там.

