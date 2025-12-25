В първата си коледна проповед Папа Лъв XIV: Как да не мислим за палатките в Газа

В първата си коледна проповед Папа Лъв XIV осъди условията, в които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, предаде Reuters. Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил „в крехката си палатка“ сред хората по света.

Палатките в Газа

„Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?”, попита той.

Лъв, който празнува първата си Коледа след като през май беше избран от кардиналите за приемник на покойния папа Франциск, има по-спокоен и дипломатичен стил от своя предшественик и обикновено се въздържа от политически коментари в проповедите си, отбелязва Reuters.

Той обаче неотдавна на няколко пъти изрази неудовлетворение относно условията, в които живеят палестинците в Газа и миналия месец заяви пред журналисти, че единственото възможно решение на продължаващия от десетилетия конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва създаването на палестинска държава.

Примирето

Припомняме, че Израел и „Хамас“ се споразумяха за примирие през октомври след две години на интензивни бомбардировки и военни операции, но хуманитарни организации твърдят, че все още твърде малко помощ достига до Газа, където почти цялото население е загубило жилищата си, припомня БТА.

По време на днешната служба, на която присъстваха хиляди хора в базиликата „Свети Петър”, Лъв също така разкритикува условията, в които живеят бездомните по целия свят, и разрушенията, причинени от войните, които разтърсват света.

„Крехка е плътта на беззащитните хора, подложени на изпитание от толкова много войни, продължаващи или приключили, които оставят след себе си руини и отворени рани“, каза папата.

„Крехки са умовете и животите на младите хора, принудени да носят оръжие, които на фронта усещат безсмислието на това, което се изисква от тях и лъжите, които изпълват помпозните речи на онези, които ги изпращат на смърт“, добави Светият отец.

По-късно днес папата ще произнесе традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти.

