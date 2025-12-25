Китай разкритикува Съединените щати за предполагаем опит да навредят на връзките на Пекин с Индия, наричайки този подход „безотговорен“. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Bloomberg. "Последният доклад на Пентагона изкривява отбранителната политика на Китай, всява раздор между Китай и други страни и има за цел да намери претекст за Съединените щати да увековечат собствената си военна хегемония“, каза говорителят на Министерството на външните работи Лин Джиен.

Напрежението

Лин направи тези коментари в коментар за доклад, предполагащ, че Китай може да използва облекчаването на напрежението с Индия, за да блокира подобрените връзки между Вашингтон и Ню Делхи. Според говорителя на китайското външно министерство Пекин иска да развива отношенията с Индия „по пътя на здравословно и стабилно развитие“, добавяйки, че ситуацията по границата им е като цяло стабилна.

Предистория

Припомняме, че на 31 август 2025 г. индийският премиер Нарендра Моди се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Тиендзин. По време на срещата си с Моди Си Дзинпин заяви, че приятелството на Китай с Индия е „правилният избор“ и за двете нации.

Смята се, че тарифната политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е сближила Китай и Индия. Посланикът на Китай в Ню Делхи, Сюй Фейхонг, заяви, че Пекин ще „твърдо стои до Индия“ срещу американските тарифи. Освен това, според съобщения в медиите, Моди и Тръмп са се скарали сериозно.

Директните полети между двете страни също бяха възобновени през октомври след прекъсване от повече от пет години. Това подобрение в отношенията идва на фона на търговската война на американския президент Доналд Тръмп. По-рано беше съобщено, че китайски и индийски банки и петролни рафинерии предприемат мерки за спазване на американските санкции срещу две големи руски петролни компании.

