Арестуваха палестински Дядо Коледа в Израел (ВИДЕО)

25 декември 2025, 15:57 часа 325 прочитания 0 коментара
Израелската полиция е арестувала палестинец, облечен като Дядо Коледа, по време на акция на коледно парти в израелския град Хайфа, съобщи британското издание "Гардиън", позоваваки се на информация на организация за граждански права. Израелски служители на реда са прекратили събитие, отбелязващо Коледа, конфискувайки оборудване и арестувайки палестинския Дядо Коледа, както и диджей и уличен търговец.

Във видео се вижда как полицаите блъскат мъжете на земята и им слагат белезници, докато минувачи наблюдават случващото се Израелската полиция заяви в изявление, че мъжът, облечен в костюма на Дядо Коледа, е оказал съпротива при ареста и е нападнал полицай.

Центърът „Мосава“, правозащитна група, която се застъпва за палестинските граждани на Израел, заяви, че полицията е използвала прекомерна сила срещу мъжете и че нападението в музикалната зала е било извършено без законово разрешение.

Коледа в Газа

Арестите дойдоха, докато палестинците празнуват Коледа в окупирания Западен бряг и Газа на фона на непрекъснатите ограничения върху ежедневието от страна на израелските сили.

За първи път във Витлеем, откакто започна войната в Газа, се проведоха тържества, като маршируващи оркестри свиреха на гайди по улиците на родното място на Исус.

Богомолци присъстваха на литургия в църквата „Рождество Христово“, а деца пяха коледни песни, докато градът се осветяваше от празненства.

В разкъсваната от война Газа, където над 70 000 души са били убити, а голяма част от инфраструктурата е разрушена от израелски бомби, малка християнска общност отпразнува първата си Коледа от началото на нестабилното примирие.

Коледни елхи и блясък донесоха цветни пръски върху развалините, разпръснати из ивицата Газа. ОЩЕ: В първата си коледна проповед Папа Лъв XIV: Как да не мислим за палатките в Газа

