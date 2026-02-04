Прокуратурата иска до 20 години затвор за отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Истанбулската главна прокуратура подготви и изпрати в Съда по тежки престъпления обвинителния акт срещу отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по дело за шпионаж, съобщи Анадолската агенция. По обвиненията в шпионаж ще отговарят четирима души, сред които и самият Имамоглу. Останалите са бизнесменът Хюсеин Гюн, политическия анализатор Неджати Йозкан, главният редактор на телевизионния канал „Tele1" Медан Янардаг. Прокуратурата иска затвор от 15 до 20 години за всеки от тях.

Още: Над 2000 години затвор: Турската прокуратура с абсурдно искане срещу Имамоглу

Разследването срещу Имамоглу за политически шпионаж с цел осигуряване на международна подкрепа започна на 27 октомври, когато на бившият кмет на Истанбул беше наложена нова мярка за неотклонение „задържане под стража“. Според обвинителния акт престъплението е извършено в периода 2019-2025 г.

В документа се посочва, че Йозкан и Янардаг са сътрудничели на Имамоглу, прехвърляйки ключова информация от общината и превръщайки телевизионния канал „Tele1“ в „инструмент за шпионаж“. Разследването разкри и предполагаеми злоупотреби с данните на милиони жители на Истанбул. Според обвинението администрацията на бившия кмет е изпращала информация на Германия и САЩ. Твърди се също, че данните са били предмет на онлайн продажба и са се появили за продажба в пазари на "тъмната мрежа".

Още: Турция се подготвя за мегапроцес: Изгражда съдебна зала за над 2000 души по делото срещу Имамоглу

Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г. в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция, получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Отстраненият кмет отрича всички обвинения срещу него.

Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като „политически“ и „антидемократични“ и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара. Редовните президентски избори в Турция трябва да бъдат проведени през 2028 г.

Още: Арест без край: Турски съд оставя Имамоглу зад решетките