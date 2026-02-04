Оставката на Румен Радев:

04 февруари 2026
Не само Белгород или Орел: Още един руски град се оказа без ток (ВИДЕО)

Руски град с почти 350 000 души население остана почти изцяло без ток. Става въпрос за Чита, административен център на Забайкалския край.

Причината за спирането на тока е авария в ТЕЦ 1 на града. Според Андрей Чебикин, директор на клон "Читинска генерация", по-голямата част от града е останала без ток, но ремонтни екипи вече са на място. Той отбеляза, че не е имало експлозия на трансформатор – това е слух, разпространен в Телеграм, твърди "Чита.ру".

Все още няма информация за причината за аварията или времето на ремонта.

Чебикин уточни, че две шинни системи в ТЕЦ-а функционират правилно – потребителите са били прехвърлени към друго захранване, което е предотвратило спирането на цялата централа за ремонт.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ток Русия град Чита
