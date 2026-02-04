Иран: Израел ще бъде първата ни мишена, ако САЩ ни атакуват

Израел ще бъде първата цел на евентуално иранско отмъщение, ако САЩ предприемат атака срещу Ислямската република, заяви командирът от Иранската революционна гвардия Хосеин Дагиги пред ливанската телевизия Al Mayadeen. Той каза, че военната позиция на Техеран се основава на възпиране и отбрана, но предупреди, че всяка война ще предизвика непредсказуема и мащабна реакция. Коментарът му идва в момент на нарастващо напрежение в Близкия изток, където американски сили и военна техника стоят в готовност край иранските брегове, докато се водят преговори за ядрената програма на Техеран. Преди това пък Доналд Тръмп заплаши с удари, ако режимът продължава да убива протестиращи.

„Нашата стратегия е възпираща и отбранителна и може да наложи тежки загуби на врага. Но ако избухне война, интензивността на нашата реакция ще бъде такава, че врагът няма да може да я изчисли, а обхватът на конфликта ще се разшири", гласят думите на Дагиги, цитирани от опозиционната телевизия Iran International, базирана във Великобритания.

Преговорите за ядрената програма се местят в Оман

Съединените щати и Иран ще проведат преговори в Оман в петък, 6 февруари, след като Техеран поиска промяна на мястото на срещата, за да се фокусират преговорите единствено върху ядрената програма на страната, съобщи регионален представител пред Reuters.

Длъжностното лице заяви, че Иран е поискал преместване на срещата от Турция в Оман, за да може преговорите да бъдат продължение на предишните ядрени дискусии, проведени там през 2025 г., и за да се предотврати разширяването на дневния ред с въпроси като програмата на Техеран за балистични ракети. Неназованият източник добави, че Иран от самото начало е настоявал дискусиите да се ограничат до ядрени въпроси, докато Вашингтон е настоявал да се включат и други теми - ракетите и подкрепата за иранските проксита в Близкия изток.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи да вземат участие в преговорите. Там ще е и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

По-рано се очакваше да присъстват външните министри на страни като Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Обединените арабски емирства, но регионалният представител заяви, че Техеран сега иска преговорите да бъдат строго двустранни със Съединените щати.

