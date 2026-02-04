Спорт:

Голяма промяна в преговорите между САЩ и Иран

04 февруари 2026, 14:44 часа 208 прочитания 0 коментара
Голяма промяна в преговорите между САЩ и Иран

Съединените щати и Иран ще проведат преговори в Оман този петък, 6 февруари, след като Техеран поиска промяна на мястото на срещата, за да се фокусират преговорите единствено върху ядрената програма на страната, съобщи регионален представител пред Reuters. Длъжностното лице заяви, че Иран е поискал преместване на срещата от Турция в Оман, за да може преговорите да бъдат продължение на предишните ядрени дискусии, проведени там през 2025 г., и за да се предотврати разширяването на дневния ред с въпроси като програмата на Техеран за балистични ракети.

Още: Летял към самолетоносача: Американски военни свалиха ирански дрон в Арабско море

Неназованият източник добави, че Иран от самото начало е настоявал дискусиите да се ограничат до ядрени въпроси, докато Вашингтон е настоявал да се включат и други теми - ограничаването на ракетите и на подкрепата за иранските проксита в Близкия изток като "Хизбула" в Ливан, проиранските милиции в Ирак и Сирия, хутите в Йемен и т.н.

Снимка: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник, запознат с въпроса, заяви, че се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи да вземат участие в преговорите. Там ще е и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

По-рано се очакваше да присъстват външните министри на страни като Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Обединените арабски емирства, но регионалният представител заяви, че Техеран сега иска преговорите да бъдат строго двустранни със Съединените щати.

Предишният план и отстъпката, на която е готов Иран

Досега се очакваше висши американски и ирански служители да се срещнат в Истанбул в петък (6 февруари) за преговори, целящи да намалят напрежението между двете страни.

Още: Цената на петрола е в нова посока след напрежението в Ормузкия проток

През последните седмици Тръмп заплаши да бомбардира Иран, ако лидерите в Техеран не се подчинят на неговите изисквания. Те включват прекратяване на ядрената програма, приемане на ограничения върху балистичните му ракети и спиране на подкрепата за проиранските милиции в арабския свят. Също така републиканецът заплаши иранския режим заради смазването на антиправителствените протести, довело до над 36 500 жертви и стотици хиляди ранени - по данни на независимата телевизия Iran International. Тръмп обяви, че американска „армада“ се движи към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, а американски сили и военна техника вече са в Близкия изток, включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

Снимка: Getty Images

За да успокои ситуацията, Иран е готов да прекрати или да преустанови временно ядрената си програма, което е значителна отстъпка, твърдят два ирански източника на The New York Times, които са неназован висш служител и бивш дипломат. Само че Техеран би предпочел предложението, което САЩ направиха миналата година - за създаване на регионален консорциум за производство на ядрена енергия.

Иранските източници добавят, че секретарят на Иранския съвет за национална сигурност Али Лариджани се е срещнал през последните дни с руския диктатор Владимир Путин с послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, че Иран може да се съгласи да изпрати обогатения си уран в Русия, както направи по силата на споразумението от 2015 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше попитан за това на 2 февруари и отговори, че „темата отдавна е на дневен ред“. Той добави, че „Русия продължава усилията си и контактите си с всички заинтересовани страни“.

Още: Иран е готов да прекрати ядрената програма под натиска на Тръмп, Путин ще участва в сделката (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран САЩ Оман иранска ядрена програма иранско ядрено споразумение
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес