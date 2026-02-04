Голяма промяна в преговорите между САЩ и Иран

Съединените щати и Иран ще проведат преговори в Оман този петък, 6 февруари, след като Техеран поиска промяна на мястото на срещата, за да се фокусират преговорите единствено върху ядрената програма на страната, съобщи регионален представител пред Reuters. Длъжностното лице заяви, че Иран е поискал преместване на срещата от Турция в Оман, за да може преговорите да бъдат продължение на предишните ядрени дискусии, проведени там през 2025 г., и за да се предотврати разширяването на дневния ред с въпроси като програмата на Техеран за балистични ракети.

Неназованият източник добави, че Иран от самото начало е настоявал дискусиите да се ограничат до ядрени въпроси, докато Вашингтон е настоявал да се включат и други теми - ограничаването на ракетите и на подкрепата за иранските проксита в Близкия изток като "Хизбула" в Ливан, проиранските милиции в Ирак и Сирия, хутите в Йемен и т.н.

Снимка: Getty Images

Източник, запознат с въпроса, заяви, че се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи да вземат участие в преговорите. Там ще е и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

По-рано се очакваше да присъстват външните министри на страни като Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Обединените арабски емирства, но регионалният представител заяви, че Техеран сега иска преговорите да бъдат строго двустранни със Съединените щати.

Предишният план и отстъпката, на която е готов Иран

Досега се очакваше висши американски и ирански служители да се срещнат в Истанбул в петък (6 февруари) за преговори, целящи да намалят напрежението между двете страни.

През последните седмици Тръмп заплаши да бомбардира Иран, ако лидерите в Техеран не се подчинят на неговите изисквания. Те включват прекратяване на ядрената програма, приемане на ограничения върху балистичните му ракети и спиране на подкрепата за проиранските милиции в арабския свят. Също така републиканецът заплаши иранския режим заради смазването на антиправителствените протести, довело до над 36 500 жертви и стотици хиляди ранени - по данни на независимата телевизия Iran International. Тръмп обяви, че американска „армада“ се движи към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, а американски сили и военна техника вече са в Близкия изток, включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

Снимка: Getty Images

За да успокои ситуацията, Иран е готов да прекрати или да преустанови временно ядрената си програма, което е значителна отстъпка, твърдят два ирански източника на The New York Times, които са неназован висш служител и бивш дипломат. Само че Техеран би предпочел предложението, което САЩ направиха миналата година - за създаване на регионален консорциум за производство на ядрена енергия.

Иранските източници добавят, че секретарят на Иранския съвет за национална сигурност Али Лариджани се е срещнал през последните дни с руския диктатор Владимир Путин с послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, че Иран може да се съгласи да изпрати обогатения си уран в Русия, както направи по силата на споразумението от 2015 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше попитан за това на 2 февруари и отговори, че „темата отдавна е на дневен ред“. Той добави, че „Русия продължава усилията си и контактите си с всички заинтересовани страни“.

