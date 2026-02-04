Спорт:

Путин след разговора със Си: За руско-китайските отношения всяко време на годината е пролет (СНИМКИ)

"За руско-китайските отношения уверено може да се каже, че всяко време на годината е пролет." Това бодро изявление е на руския диктатор Владимир Путин след видеоконферентен разговор с китайския президент Си Дзинпин, състоял се днес. Части от разговора бяха излъчени от руската държавна телевизия, а Путин добави, че това е бил разговор "в началото на новата година, когато правим равносметка за изминалия период и планираме бъдещето".

Путин посочи, че разговорът се е състоял в "символичен ден според китайския народен календар". "Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата", добави той.

Руският лидер заяви, че е убеден в здравината и развитието на руско-китайските отношения, независимо от международната конюнктура.

"Бих искал лично да поздравя Вас и чрез Вас целия приятелски китайски народ за настъпването на новата 2026 година и за настъпващия празник на пролетта, с който ще дойде годината на червения огнен кон, доколкото знаем. А тя се характеризира със сила, енергия и стремеж за движение напред. Това е нещо, което отличава връзките между нашите страни, независимо от международната конюнктура", каза Путин. "Уверен съм в тяхната стабилност и постепенно развитие във всички области", добави той.

