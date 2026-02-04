Военната чистка на Си Дзинпин изобщо не е заради корупция

Чжан Юся - висш военен генерал и заместник-председател на органа, който командва китайските въоръжени сили - беше отстранен от длъжност на 23 януари. Неговото напускане означава, че всички с изключение на един от седемте членове на Централната военна комисия, председателствана от китайския президент Си Дзинпин, са загубили постовете си през последните три години. Си е известен с това, че не се свени да премахва висши длъжностни лица. В началото на мандата му като лидер на Китайската комунистическа партия в началото на предишното десетилетие имаше поредица от такива случаи.

Бо Силай, член на Политбюро, който беше осъден за подкуп и злоупотреба с власт, бе може би най-коментираният случай. Но дори и Жу Йонкан, бивш висш партиен лидер, беше арестуван по обвинения в корупция през 2013 г. и изключен от партията. Лозунгът, използван от партийното ръководство по това време, беше, че дори тигрите трябва да се страхуват - не само мухите. Нямаше изключения, когато ставаше въпрос за лоялност към партията – никой не се намираше в безопасност.

След това Си Дзинпин насочи вниманието си към въоръженото крило на партията - Народната освободителна армия (НОАК), която през последните години претърпя редица резки кадрови промени. В средата на 2023 г. тогавашният министър на отбраната Ли Шанфу изчезна от публичното пространство, преди да бъде отстранен от поста си. Това беше последвано от отстраняването на редица висши военни фигури, главно по обвинения в корупция: Си Дзинпин отстрани китайския военен министър Ли Шанфу без мотиви.

Рокади и слухове за предотвратен преврат

Официалното съобщение, че Чжан Юся е под разследване, беше публикувано в официалния вестник на партията People's Daily. Той беше обвинен заедно с колегата си от Централната военна комисия Лю Чженли, че е допринесъл сериозно за политическите проблеми и корупцията, които заплашват абсолютната власт на партията над въоръжените сили. Това доведе до спекулации за борба за власт и вътрешни конфликти, появиха се и сценарии за готвен преврат срещу Си, който в крайна сметка е бил осуетен.

Снимка: Getty Images

Никой не знае какво се случва в момента в кръга на китайското ръководство. То е до голяма степен зад защитна бариера. Историите за това, че Чжан Юся е разкрил ядрени тайни на САЩ и е замислил преврат срещу президента, довел до престрелка в Пекин, трябва да се приемат с голяма доза скептицизъм, пише в статия за The Conversation Кери Браун - професор по китайска политика и директор на Института "Лау Китай" в "Кингс Колидж" в Лондон.

По-малко спорно е твърдението, че армията страда от продължаващи структурни проблеми, счита той.

Военните въпроси пред Китай

Чжан Юся е на възраст над 70 години и е един от малкото висши военни в Китай с реален боен опит, като е служил във войната срещу Виетнам в края на 70-те години. Според някои информации той е роден в район близо до мястото, от което произхожда семейството на Си Дзинпин - в провинция Шанси в северозападната част на Китай. Това се посочва като причина за твърдението, че двамата са дългогодишни приятели.

Но в най-висшите кръгове на китайската политика е малко вероятно чувствата и емоционалните връзки да имат голямо значение. За Си приоритетът е да се справи с един свят, който претърпява драматични промени. САЩ са станали непредсказуеми и сега се борят не само с враговете си, но и с приятелите си. Тази непредсказуемост е нежелана за Китай, който се занимава със значителни икономически, екологични и демографски проблеми. Пекин не иска да се натоварва с международни задължения, преди да почувства, че може да се справи с тях.

И докато много наблюдатели на Китай говорят, че 2027 е годината, в която страната може да започне инвазия на остров Тайван, над който продължава да претендира за суверенитет, реалността е, че китайската армия не е тествана в бой през последните десетилетия. Никой, включително самите китайци, не знае как би се представила тя.

Неудобството на китайските лидери от слабото представяне на много по-опитните руски сили в Украйна подчертава това. Няколко месеца след инвазията на диктатора Владимир Путин статия в People’s Daily разкритикува представянето на Русия, като заключаваше, че нейната армия е твърде слаба и че възможностите ѝ са твърде ограничени, за да постигне целите си.

Амфибийна операция в Тайван ще бъде много по-трудна от руската сухопътна инвазия в Украйна, смята Кери Браун, цитиран от Asia Times.

Си е поискал абсолютна лоялност и дисциплина от своите политически колеги. Същото важи и за НОАК. Основната цел е армията да бъде готова за бой и да може да се разгърне, ако се появи възможност, дори и неочаквана. Военните трябва да бъдат идеологически и практически готови за действие. Те не могат да се разсейват от вътрешни раздори и разцепления.

Снимка: Getty Images

Чжан Юся е човек с богат и обширен опит, но от известно време се носят слухове, че той и Си са имали разногласия по конкретни въпроси. Както се казва в китайската поговорка, на една и съща планина не могат да живеят два тигъра – Си Дзинпин може да толерира само до известна степен несъгласието, дори от фигура с огромен авторитет и - на пръв поглед - неоспорими заслуги.

Смяна на политическото поколение в Китай?

В краткосрочен план всичко това показва, че НОАК вероятно ще бъде разглеждана като все още не напълно готова да поеме важни задачи, например операции срещу Тайван, които се очакват от нея. В по-дългосрочен план ключовото нещо, което трябва да се наблюдава, е кой ще замести вече свалените фигури.

Предстоящата година вероятно ще бъде година на поколенческа промяна в Китай - първо на провинциално, а след това и на национално ниво. Настоящите ключови лидери на Китай са на възраст между 60 и 70 години. Макар че самият Си е малко вероятно да се оттегли в близко бъдеще, хората около него ще влязат в цикъла на промените.

Във военните сили ще има нови основни лидери. Кои ще бъдат назначени, какъв е техният произход и какво може да означава това за цялостната позиция на страната, ще бъдат ключови въпроси, които ще трябва да се проследяват в следващите седмици и месеци.

