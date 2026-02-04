Историческа промяна в Иран: Жените ще карат мотори

Иранките могат официално да получават свидетелства за управление на мотор, предаде Франс прес, цитирана от БТА. По този начин се слага край на съществувалата досега в Ислямската република юридическа неяснота по отношение на управлението на мотопеди и мотоциклети. Законът за движение по пътищата не им забраняваше изрично да управляват такива превозни средства, но на практика властите не им издаваха книжки.

Досега жените, управляващи такива превозни средства, бяха държани за отговорни при катастрофи дори и в случаите, в които не са виновни.

Първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф подписа решение, което бе одобрено в края на януари от министерския съвет и което има за цел да изясни ситуацията.

Съгласно новите правила пътната полиция е задължена да предоставя обучение на желаещите да управляват мотори и да организира изпит за кандидатките, като на издържалите изпита ще се издават свидетелства за правоуправление.

Решението бе взето след вълна от протести, които започнаха в края на декември и през януари придобиха голям мащаб. Протестите първоначално започнаха като израз на недоволство от цената на живота, но впоследствие бяха издигнати и политически искания.