Оставката на Румен Радев:

Историческа промяна в Иран: Жените ще карат мотори

04 февруари 2026, 12:45 часа 345 прочитания 0 коментара
Историческа промяна в Иран: Жените ще карат мотори

Иранките могат официално да получават свидетелства за управление на мотор, предаде Франс прес, цитирана от БТА. По този начин се слага край на съществувалата досега в Ислямската република юридическа неяснота по отношение на управлението на мотопеди и мотоциклети. Законът за движение по пътищата не им забраняваше изрично да управляват такива превозни средства, но на практика властите не им издаваха книжки.

ОЩЕ: Брутален пожар изпепели стотици сергии на пазара в Техеран - там, където бе зародишът на протестите (ВИДЕО)

Досега жените, управляващи такива превозни средства, бяха държани за отговорни при катастрофи дори и в случаите, в които не са виновни.

Първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф подписа решение, което бе одобрено в края на януари от министерския съвет и което има за цел да изясни ситуацията.

Съгласно новите правила пътната полиция е задължена да предоставя обучение на желаещите да управляват мотори и да организира изпит за кандидатките, като на издържалите изпита ще се издават свидетелства за правоуправление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Свобода вместо екзекуция: Иран освободи от ареста Ерфан Солтани (ВИДЕО)

Решението бе взето след вълна от протести, които започнаха в края на декември и през януари придобиха голям мащаб. Протестите първоначално започнаха като израз на недоволство от цената на живота, но впоследствие бяха издигнати и политически искания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Иран жени шофьорска книжка мотор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес