Вулканът Руанг изригна отново, обявена е най-висока степен на тревога (СНИМКИ)

Indonesia's Ruang volcano erupts again, spews ash lava Authorities have raised the alert level to its highest, having only dropped it to level three last week after its last eruption forced airport closures and mass evacuations. Meteorologists have warned adrenaline junkies… pic.twitter.com/SZHlWER60b

Националният Център по вулканология и справяне с последиците от геологически опасности и издаде най-висока степен на предупреждение след изригването в ранните сутрешни часове. Жителите са призовани да не приближават вулкана.

Местните спешни служби публикуваха видеоматериали, в които се виждат мълнии над кратера, червени облаци лава и скали, изхвърляни от въздуха и падащи около острова.

Агенцията призова жителите в радиус от шест километра незабавно да се евакуират, предупреждавайки за по-нататъшни „експлозивни изригвания“.

1. Indonesia's Gunung Ruang volcano erupted several times again today (April 30), forcing the closure of Sam Ratulangi international airport more than 100km away.



Authorities warned that the threat from the volcano is not over after it erupted over half a dozen times this month. https://t.co/o1MOziwqQy pic.twitter.com/kPePThqCLl