Фатални удари в Газа: Израелско "клане" или нарушено примирие от "Хамас"?

Израелските сили са убили най-малко 10 палестинци при нови атаки в Ивицата Газа през последните 24 часа, твърди министерството на здравеопазването на анклава. Броят на израелските нарушения на примирието с подредник САЩ вече достигна 1620, изчислява правителствената медийна служба на Газа, цитирана от Al Jazeera. Според палестински официални лица, цитирани от Reuters, убитите днес са поне 11. Според израелските военни ударите са били отговор на нарушения на примирието от страна на палестинската групировка "Хамас".

Медицински работници в Газа съобщиха, че израелски въздушен удар по палатков лагер, в който са настанени разселени семейства, е отнел живота на най-малко четирима души. Здравни служители заявиха, че при друг удар са били убити петима души в южния град Хан Юнис, а още един човек е бил застрелян в северната част на Ивицата Газа. Въздушен удар е бил насочен и срещу човек, за когото се смята, че е командир на групировката "Ислямски джихад", съюзник на "Хамас", в квартал "Тел Ал Хава" в град Газа, предава БТА.

Разминаващи се версии

Хазем Касем, говорител на "Хамас" в Газа, обвини Израел, че е извършил ново "масово клане" срещу разселени палестинци, наричайки случилото се сериозно нарушение на примирието дни преди първата среща на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Израелски военен представител определи днешните удари като "прецизни" и в съответствие с международното право и заяви, че палестинската въоръжена група е нарушила многократно примирието от октомври.

Снимка: Getty Images

"През последните часове израелската армия започна да нанася удари в отговор на явното нарушение от страна на "Хамас" на споразумението за прекратяване на огъня вчера в района на Бейт Ханун", заяви израелски военен представител. Той посочи, че въоръжени лица са излезли от тунел на израелската страна на "жълтата линия", договорена в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, за да разграничи контролираните от Израел и "Хамас" райони. Според него преминаването на "жълтата линия" в близост до израелски войскови части, и то от въоръжени лица, е явно нарушение на примирието и показва как "Хамас" системно нарушава споразумението с намерение да навреди на израелските войски.

Израел едностранно премести "жълтата линия" по-навътре в Газа, въпреки че изтеглянето на израелските войски е част от споразумението за прекратяване на огъня, а "Хамас" досега отхвърля изискванията да сложи оръжията си, което също е предвидено в плана. Израел заяви, че ще трябва да принуди "Хамас" да се разоръжи, ако групировката не го направи.

Касем призова участниците в първото заседание на новия международен Съвет за мир в Газа на Тръмп в четвъртък да окажат натиск върху Израел да спре да нарушава примирието и да изпълни споразумението без забавяне