Русия отрече да е отровила Навални

15 февруари 2026, 13:00 часа 265 прочитания 0 коментара
Русия отхвърли обвиненията на 5 европейски държави, че опозиционерът Алексей Навални е убит от властите с отрова от жаба. Реакция на Москва идва разкритията за смъртта на Навални.

Според руското външно министерство оценката на Обединеното кралство, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия е "западна пропагандна измама". Кремъл обвини страните в русофобия.

Изнесената информация за смъртта на Навални

По-рано първите дипломати на петте страни обявиха, че Русия е убила Навални с невротоксин, който се добива от кожата на еквадорска жаба дърволаз.

Заключението е направено след разследване на учени, които са открили наличието на отровата в проби от тялото на дисидента, предаде бтв.

"Няма невинно обяснение за наличието на токсина, наречен епибатидин, в пробите, взети от тялото на Навални", заяви Министерството на външните работи на Великобритания.

"Само руското правителство е имало средствата, мотива и възможността да използва този смъртоносен токсин срещу Алексей Навални по време на неговото затваряне в Русия", заяви външният министър Ивет Купър, говорейки на Конференцията по сигурността в Мюнхен.

Източник: Фейсбук/Алексей Навални

Купър се срещна с вдовицата на Навални Юлия Навална на конференцията. "Русия е виждала Навални като заплаха", заяви Купър по време на събитието.

"Използвайки този вид отрова, руската държава демонстрира подлите средства, с които разполага, и огромния си страх от политическата опозиция", добави тя.

Обединеното кралство се присъедини към Швеция, Франция, Нидерландия и Германия в обвиненията срещу Русия за отравянето.

Външното министерство заяви, че Обединеното кралство е информирало Организацията за забрана на химическите оръжия за предполагаемото нарушение на Конвенцията за химическите оръжия от страна на Русия.

 

Десислава Любомирова
