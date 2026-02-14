Война на хоризонта: САЩ се подготвят за продължителни операции в Иран

Американските военни се подготвят за евентуални продължаващи седмици операции срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди атака, съобщиха двама американски служители пред Ройтерс, в ситуация, която може да се превърне в много по-сериозен конфликт от предишните между двете страни.

Разкритието на служителите, които са говорили при условие за анонимност поради деликатния характер на плановете, повишава залога за дипломатическите преговори между САЩ и Иран. Дипломати от САЩ и Иран проведоха преговори в Оман миналата седмица в опит да съживят дипломатическите преговори по ядрената програма на Техеран, след като Тръмп събра военни сили в региона, което породи опасения за нови военни действия.

Американски официални лица заявиха в петък, че Пентагонът изпраща допълнителен самолетоносач в Близкия изток, добавяйки още хиляди войници, заедно с изтребители, ракетни разрушители и друга огнева мощ, способна да провежда атаки и да се защитава от тях.

Снимка: Getty Images

Тръмп, говорейки пред американските войници в петък в база в Северна Каролина, заяви, че "е било трудно да се сключи сделка" с Иран. "Понякога трябва да имаш страх. Това е единственото нещо, което наистина ще разреши ситуацията", каза Тръмп.

Помолена за коментар относно подготовката за потенциално продължителна военна операция на САЩ, говорителката на Белия дом Анна Кели заяви: "Президентът Тръмп разглежда всички възможности по отношение на Иран. Той изслушва различни гледни точки по всеки въпрос, но взема окончателното решение въз основа на това, което е най-добро за нашата страна и националната ни сигурност", каза Кели. Пентагонът отказа да коментира.

Миналата година САЩ изпратиха два самолетоносача в региона, когато проведоха удари срещу ирански ядрени обекти. Операцията "Midnight Hammer" през юни обаче беше по същество еднократна атака на САЩ, при която стелт бомбардировачи летяха от САЩ, за да нанесат удари по ирански ядрени съоръжения. Иран организира много ограничена ответна атака срещу американска база в Катар.

Рисковете се увеличават

Снимка: Getty Images

Планирането, което се извършва този път, е по-сложно, заявиха официални лица. В рамките на продължителна кампания американските въоръжени сили биха могли да нанесат удари по държавни и обекти по сигурността в Иран, а не само по ядрената инфраструктура, заяви един от официалните представители. Той отказа да предостави конкретни подробности.

Експертите твърдят, че рисковете за американските сили биха били много по-големи при такава операция срещу Иран, който разполага с внушителен арсенал от ракети. Ответните удари на Иран също увеличават риска от регионален конфликт.

Същият служител заяви, че САЩ напълно очакват Иран да отвърне на удара, което ще доведе до продължителни удари и репресии.

Тръмп многократно е заплашвал да бомбардира Иран заради ядрената му програма, програмата за балистични ракети и потискането на вътрешното недоволство. В четвъртък той предупреди, че алтернативата на дипломатичното решение ще бъде "много травматична, много травматична".

