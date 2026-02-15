САЩ задържаха петролен танкер и в Индийския океан (ВИДЕО)

Американските сили спряха и задържаха танкера Veronica III в Индийския океан заради предполагаемо нарушение на санкциите на САЩ, съобщи Пентагонът на 15 февруари. Според военното министерство във Вашингтон танкерът е бил наблюдаван от Карибите до Индийския океан, преди да бъде спрян. Инспекцията, морската блокада и операцията по качване на борда са били проведени без инциденти. Пентагонът също така предупреди други кораби за последствията от нарушаване на санкциите: „Международните води не са убежище. По суша, въздух или море, ще ви намерим и ще ви изправим пред правосъдието“, се казва в изявлението.
Възможни нарушения на санкциите
Veronica III може да е бил използван за транспортиране на стотици хиляди тонове санкциониран ирански и венецуелски петрол, отбелязва ресурсът за военни санкции на украинското министерство на отбраната.
⚡️ The U.S. has seized the oil tanker Veronica III, — the U.S. Department of Defense— NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026
The tanker Veronica III is under U.S. sanctions and has previously been mentioned by American authorities in connection with transporting Iranian oil.
“The vessel attempted to evade the… pic.twitter.com/R6ATXUOVLj
Още: Защо танкерите от "сенчестия флот" ударно сменят странните си флагове с руски?
Служители от администрацията на американския президент Доналд Тръмп са обмисляли да конфискуват танкери, превозващи ирански петрол. Вашингтон имаше за цел да окаже натиск върху Техеран по отношение на ядреното споразумение, но се отказа от плана поради риска от ответни действия.
Американската брегова охрана вече задържа няколко санкционирани танкера в Карибско море - част от кампанията, с която САЩ целят да спрат износа на венецуелски нефт в режим на наложена блокада. В средата на януари бе конфискуван шести таккъв плавателен съд - Veronica ("Вероника").
Още: Русия предизвиква САЩ с подводница заради санкциониран танкер