ООН: "Ислямска държава" е направила 5 опита да убие сирийския лидер Ахмед ал-Шараа

Съветът за сигурност на ООН съобщи, че "Ислямска държава" (ИДИЛ) и салафитско-джихадистка група, свързана с нея, са извършили пет неуспешни опита за покушение срещу сирийския президент Ахмед ал-Шараа и други висши сирийски правителствени служители през 2025 г. Той пое властта в края на 2024 г., когато коалицията от бунтовници, предвождана от "Хаят Тахрир аш-Шам", свали съюзника на Русия и Иран - диктатора Башар Асад.

Външният и вътрешният министър също под прицел

В доклад от 2 февруари Съветът за сигурност отбелязва, че ИДИЛ е направила три неуточнени опита за убийство на Ал-Шараа, външния министър Асад ал-Шайбани и вътрешния министър Анас Хатаб. Оценката е, че Ал-Шара е бил „приоритетна“ цел за "Ислямска държава".

Съветът за сигурност на ООН също така отбеляза, че "Сарая Ансар ал-Сунна" е направила опит да убие президента Ал-Шараа в провинциите Алепо и Дараа на неуточнени дати през 2025 г. "Сарая Ансар ал-Сунна" е салафитско-джихадистка група, идеологически свързана с ИДИЛ, която се противопоставя на преходното правителство на Сирия и се стреми да установи ислямска държава в страната. Целта на групата е тази държава да изключва алауитите, друзите, християните, кюрдите и шиитите.

Съветът за сигурност на ООН определи "Сарая Ансар ал-Сунна" като прикритие за "Ислямска държава" и отбеляза, че групата осигурява на ИДИЛ „правдоподобно отричане и подобрени оперативни възможности“.

През декември 2025 г. "Сарая Ансар ал-Сунна" се определи като „административно независима група“ от ИДИЛ, но отбеляза, че споделя убежденията и методите ѝ. Групата добави, че се стреми да се закълне във вярност към "Ислямска държава". Тя пое отговорност за взривяването на импровизирано взривно устройство, насочено срещу алауитска джамия в град Хомс през декември 2025 г.

Какво ще означава за Сирия убийство на Ал-Шараа?

Успешно покушение срещу Ал-Шараа или висши сирийски длъжностни лица като Шайбани и Хатаб би могло да има опустошителни последици за стабилността и възстановяването на Сирия. Ал-Шараа е незаменим за стабилния преход в този момент. Няма друг лидер, способен да обедини управляващата коалиция, и няма алтернативна фигура от сирийската опозиция, която да разполага с моралния авторитет на президента, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Ал-Шараа също така няма ясен наследник, ако той или членове на неговия кръг от лидери бъдат убити, което би могло да доведе до дестабилизиращ вакуум на властта в Сирия. Според сирийската конституционна декларация вицепрезидентът трябва да поеме президентския пост в случай на вакантно място, но Ал-Шараа все още не е назначил свой вицепрезидент.

