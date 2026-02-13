Оставката на Румен Радев:

ООН: "Ислямска държава" е направила 5 опита да убие сирийския лидер Ахмед ал-Шараа

13 февруари 2026, 15:49 часа 204 прочитания 0 коментара
ООН: "Ислямска държава" е направила 5 опита да убие сирийския лидер Ахмед ал-Шараа

Съветът за сигурност на ООН съобщи, че "Ислямска държава" (ИДИЛ) и салафитско-джихадистка група, свързана с нея, са извършили пет неуспешни опита за покушение срещу сирийския президент Ахмед ал-Шараа и други висши сирийски правителствени служители през 2025 г. Той пое властта в края на 2024 г., когато коалицията от бунтовници, предвождана от "Хаят Тахрир аш-Шам", свали съюзника на Русия и Иран - диктатора Башар Асад.

Още: За да запази военно присъствие в Сирия, Путин се подмаза на "балансьора" Ал-Шараа (ВИДЕО)

Външният и вътрешният министър също под прицел

В доклад от 2 февруари Съветът за сигурност отбелязва, че ИДИЛ е направила три неуточнени опита за убийство на Ал-Шараа, външния министър Асад ал-Шайбани и вътрешния министър Анас Хатаб. Оценката е, че Ал-Шара е бил „приоритетна“ цел за "Ислямска държава".

Съветът за сигурност на ООН също така отбеляза, че "Сарая Ансар ал-Сунна" е направила опит да убие президента Ал-Шараа в провинциите Алепо и Дараа на неуточнени дати през 2025 г. "Сарая Ансар ал-Сунна" е салафитско-джихадистка група, идеологически свързана с ИДИЛ, която се противопоставя на преходното правителство на Сирия и се стреми да установи ислямска държава в страната. Целта на групата е тази държава да изключва алауитите, друзите, християните, кюрдите и шиитите.

Още: Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съветът за сигурност на ООН определи "Сарая Ансар ал-Сунна" като прикритие за "Ислямска държава" и отбеляза, че групата осигурява на ИДИЛ „правдоподобно отричане и подобрени оперативни възможности“.

Снимка: Getty Images

През декември 2025 г. "Сарая Ансар ал-Сунна" се определи като „административно независима група“ от ИДИЛ, но отбеляза, че споделя убежденията и методите ѝ. Групата добави, че се стреми да се закълне във вярност към "Ислямска държава". Тя пое отговорност за взривяването на импровизирано взривно устройство, насочено срещу алауитска джамия в град Хомс през декември 2025 г.

Още: САЩ поискаха ООН да вдигне санкциите срещу президента на Сирия, наложени заради "Ал Кайда"

Какво ще означава за Сирия убийство на Ал-Шараа?

Успешно покушение срещу Ал-Шараа или висши сирийски длъжностни лица като Шайбани и Хатаб би могло да има опустошителни последици за стабилността и възстановяването на Сирия. Ал-Шараа е незаменим за стабилния преход в този момент. Няма друг лидер, способен да обедини управляващата коалиция, и няма алтернативна фигура от сирийската опозиция, която да разполага с моралния авторитет на президента, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Ал-Шараа също така няма ясен наследник, ако той или членове на неговия кръг от лидери бъдат убити, което би могло да доведе до дестабилизиращ вакуум на властта в Сирия. Според сирийската конституционна декларация вицепрезидентът трябва да поеме президентския пост в случай на вакантно място, но Ал-Шараа все още не е назначил свой вицепрезидент.

Още: Терорист от "Ал Кайда": Сирийският президент извъртя гледната точка към Израел и Асад (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Съвет за сигурност на ООН Сирия ИДИЛ Ислямска държава война Сирия Ахмед ал Шараа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес