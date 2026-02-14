Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Китай оказва решителна подкрепа за руската агресия в Украйна. Той вярва, че Пекин може да сложи край на войната с едно телефонно обаждане до Москва, съобщи Bloomberg. „Китай може да се обади на Владимир Путин и да сложи край на тази война утре, а също така да спре да му продава технологии с двойно предназначение“, каза посланикът по време на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

Напълно подкрепена

Той добави, че Пекин може да спре да купува руски петрол и газ, подчертавайки, че тази война е „напълно подкрепена от Китай“.

Bloomberg отбелязва, че от началото на пълномащабната война Пекин и Москва допълнително са засилили партньорството си. По-специално, Русия зависи от Китай за критични части и компоненти за дронове и друго военно оборудване. Китай също така отново се превърна в най-големия купувач на руски суров петрол, въпреки нарастващия международен натиск върху търговията с критичен петрол на Москва.

Петрол

Според данни от проследяване, 1,65 милиона барела петрол на ден са били товарени в китайските пристанища през януари. Това е най-високата цифра от март 2024 г. и вторият най-висок месечен обем след руската инвазия в Украйна през 2022 г. В същото време Пекин многократно е заявявал желанието си да играе „конструктивна“ роля в разрешаването на кризата.

Според украинския външен министър Андрей Сибиха и Пекин, китайският външен министър Уан И се е срещнал със Сибиха в Мюнхен тази седмица, където Китай е предложил хуманитарна помощ на Украйна в отговор на руските атаки срещу енергийния сектор.

Китай помага на Русия и не иска войната в Украйна да приключи. Припомняме, че бившият ръководител на британското разузнаване MI6 Ричард Мур наскоро заяви, че Пекин е оказал на Москва най-значителната подкрепа по време на войната. Той подчерта, че Русия продължава войната до голяма степен благодарение на Китай.

Анализатори на ISW също наскоро съобщиха, че Китай помага на Русия да увеличи производството на дронове, които Москва използва, за да нанесе удари по Украйна.

Заслужава да се отбележи, че през декември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Пекин не е заинтересован от прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Снимки: IStock