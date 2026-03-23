Тръмп сега: 5 дни преговори за мир с Иран. Преди 3 дни: Избихме им лидерите, няма с кого да говорим, така ни харесва (ВИДЕО)

23 март 2026, 18:44 часа 294 прочитания 0 коментара
Въпреки че Иран изрично отрече, президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори, че Вашингтон преговаря с Техеран (за мир) и че Техеран е представляван от човека, когото Тръмп смята за "най-уважавания лидер на Иран". Според президента на САЩ това не е върховният ирански лидер Моджтаба Хаменей - кой е обаче, Тръмп не каза, от съображения за сигурност - Още: Иран: Тръмп лъже, никакви преговори не се водят

По думите на американския президент, не той се обадил на Иран, а иранската страна го потърсила - заради заплахата му да взриви най-големите ел. мощности на Ислямската република, които, по думите му, за да бъдат поправени, ще трябва да се похарчат 10 млрд. долара:

Попитан какво би било по-различно спрямо руските бомбардировки срещу енергийни мощности на Украйна, ако САЩ бомбардират ирански енергийни мощности, отговорът на Тръмп беше следният - много разлики имало, Иран искали ядрено оръжие, той не бил фен на това, което Русия прави в Украйна, но Иран от 47 години били "зли". Обаче сега, според Тръмп, Иран се съгласили да не обогатяват уран за нищо, не само за оръжие:

"Имаме много сериозни разговори, ключови точки на съгласие и искаме да сключим сделка. Вероятно ще разговаряме днес, може би по телефона. Надявам се скоро да се срещнем", каза Тръмп, според когото представителят му за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят му Джаред Кушнър вече говорили с иранците и затова 5 дни щяло да има примирие, "за да видим докъде ще стигнем". Тръмп добави, че ако бъде постигната сделка, Ормузкият проток скоро ще бъде отблокиран и може би щял да бъде "поделен" като контрол между "мен" и "аятолаха, който и да е той". Ако няма сделка, "ще продължим да бомбардираме":

Само преди 3 дни Тръмп говореше, че САЩ нямало с кого да говорят в Иран, защото американците избили всички ирански лидери, никой там не искал да е лидер. "Така ни харесва", каза той тогава. Но сега натискът от пазарите и от съюзниците на САЩ да има реален опит за споразумение за мир е накарал американският президент да тръгне на преговори, твърди Bloomberg на база свои източници - Още: Малко е нечестно – печелиш война, те нямат право да блокират Ормузкия проток

Ивайло Ачев Отговорен редактор
