Тръмп сега: 5 дни преговори за мир с Иран. Преди 3 дни: Избихме им лидерите, няма с кого да говорим, така ни харесва (ВИДЕО)

Въпреки че Иран изрично отрече, президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори, че Вашингтон преговаря с Техеран (за мир) и че Техеран е представляван от човека, когото Тръмп смята за "най-уважавания лидер на Иран". Според президента на САЩ това не е върховният ирански лидер Моджтаба Хаменей - кой е обаче, Тръмп не каза, от съображения за сигурност - Още: Иран: Тръмп лъже, никакви преговори не се водят
По думите на американския президент, не той се обадил на Иран, а иранската страна го потърсила - заради заплахата му да взриви най-големите ел. мощности на Ислямската република, които, по думите му, за да бъдат поправени, ще трябва да се похарчат 10 млрд. долара:
"They called, not me": Trump on talks with Iran— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
According to him, Iran reached out and now wants to make a deal — after a direct threat to strike the country’s energy infrastructure.
Попитан какво би било по-различно спрямо руските бомбардировки срещу енергийни мощности на Украйна, ако САЩ бомбардират ирански енергийни мощности, отговорът на Тръмп беше следният - много разлики имало, Иран искали ядрено оръжие, той не бил фен на това, което Русия прави в Украйна, но Иран от 47 години били "зли". Обаче сега, според Тръмп, Иран се съгласили да не обогатяват уран за нищо, не само за оръжие:
😀 You don't get it, it's different: Trump on potential strikes on Iran— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
A journalist asked Trump how potential strikes on Iran’s power plants would differ from Russia’s actions in Ukraine.
Reporter: Has Iran agreed to no enrichment whatsoever, even for medical or civilian purposes?— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

Trump: They have.
"Имаме много сериозни разговори, ключови точки на съгласие и искаме да сключим сделка. Вероятно ще разговаряме днес, може би по телефона. Надявам се скоро да се срещнем", каза Тръмп, според когото представителят му за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят му Джаред Кушнър вече говорили с иранците и затова 5 дни щяло да има примирие, "за да видим докъде ще стигнем". Тръмп добави, че ако бъде постигната сделка, Ормузкият проток скоро ще бъде отблокиран и може би щял да бъде "поделен" като контрол между "мен" и "аятолаха, който и да е той". Ако няма сделка, "ще продължим да бомбардираме":
Trump on The Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
Само преди 3 дни Тръмп говореше, че САЩ нямало с кого да говорят в Иран, защото американците избили всички ирански лидери, никой там не искал да е лидер. "Така ни харесва", каза той тогава. Но сега натискът от пазарите и от съюзниците на САЩ да има реален опит за споразумение за мир е накарал американският президент да тръгне на преговори, твърди Bloomberg на база свои източници - Още: Малко е нечестно – печелиш война, те нямат право да блокират Ормузкия проток
Trump, 3 days ago:— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
“We want to talk to them, but there’s nobody to talk to… we like it that way.”
Today, the U.S. president said that after negotiations, Americans decided to pause the war for 5 days. Iran claims there were no talks at all — and that Trump is lying.
