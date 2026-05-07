Азиатските лъвове на ръба на изчезването: Как Индия спаси големите хищници?

Раненият лъв бил в тежко състояние. Изглеждал като боксьор след тежък мач – със стари белези, нови драскотини и липсваща козина около лявото око. По гръбнака му зеела отворена рана. Животното било откарано с линейка в специализираната болница за лъвове от Gir National Park, след като се сбило с друг мъжки лъв, вероятно в битка за територия. То било изключително агресивно, хвърляло се по решетките и ревяло оглушително.

Медицинският екип бързо го преместил в специална клетка за обездвижване, която постепенно се стеснява, за да ограничи движенията на животното. Лъвът навел глава, а ревът му започнал да отслабва. Главният ветеринарен лекар Пареш Вадхер облякъл хирургическо облекло и поставил абокат във вената на опашката му, след което му инжектирал обезболяващи и антибиотици. Екипът обработил раните, до които можел да достигне безопасно, без да рискува нападение, а след това животното било преместено в по-тихо помещение, далеч от останалите лъвове и леопарди в лечебния център.

След прегледа ветеринарят обяснил, че лъвът ще остане под наблюдение около седмица, след което вероятно ще бъде върнат обратно в парка. Там живее последната популация диви азиатски лъвове в света – вид, който се среща единствено в индийския щат Гуджарат.

Опазването на вида

Историята на азиатските лъвове обаче не е поредният разказ за изчезващ вид. Преди около век те били почти унищожени и в природата останали едва няколко животни. Благодарение на мащабни природозащитни усилия и сериозна финансова подкрепа от индийската държава популацията постепенно се възстановила. Според преброяването от 2025 г. в дивата природа вече живеят 891 азиатски лъва. Въпреки това бъдещето им все още не е напълно сигурно.

Опазването на голям хищник като азиатския лъв в най-многолюдната държава в света е изключително сложно. Индия има население от около 1,5 милиарда души, а все повече лъвове започват да напускат защитените територии. Днес около 44% от тях живеят извън резерватите и често преминават през села, ферми, железопътни линии и градове. Те нападат добитък, а понякога и хора.

Експертите предупреждават, че цялата популация е концентрирана в една-единствена област и това крие огромен риск. Според природозащитници една голяма катастрофа – циклон, наводнение, горски пожар или вирус – може да унищожи десетилетия работа по възстановяването на вида.

Азиатските лъвове са генетично различни от африканските си роднини. Смята се, че тези две линии са се разделили преди около 70 000 години. Някога азиатските лъвове са се срещали от Северна Африка и Гърция до Персия и Индия, но днес са оцелели само в Гуджарат.

Лъвът има специално място в историята и културата на Индия. В продължение на хилядолетия той е символ на сила, власт и благородство. Присъства в древните индуистки текстове и дори става национален символ на Индия след обявяването на независимостта през 1947 г. Именно уважението към животното е една от причините хората в района да са се научили да живеят редом с него.

През 1965 г. Индия създава защитена зона в Гир, а през 1975 г. част от нея става национален парк. Властите изграждат мащабна система срещу бракониерството, създават болници за диви животни и въвеждат модерни технологии за наблюдение.

След епидемия от кучешка чума през 2018 г., при която загиват поне 23 лъва, са изградени нови ветеринарни центрове. Болестта вероятно е била пренесена от бездомни кучета и показала колко уязвима остава популацията.

Днес лъвовете се следят с GPS нашийници, термокамери и системи с изкуствен интелект. Специалистите могат да разпознават отделните животни по шарките около муцуната, белезите и чертите на лицето. Когато лъв се приближи до железопътни линии, системата автоматично предупреждава властите, а при нужда движението на влаковете се спира.

Последният сериозен случай на бракониерство е от 2007 г., когато осем лъва били убити заради зъбите, ноктите и костите си, ценени на черния пазар в Азия. След това мерките за сигурност били значително засилени. Днес над 600 служители патрулират района, а според властите Гир е едно от малкото места в света без бракониерство на лъвове.

Все повече лъвове живеят близо до хората. Над сто села се намират в непосредствена близост до парка, а хиляди полуномадски пастири все още живеят в защитените територии. Държавата изплаща компенсации за убит добитък и подпомага местните общности с инфраструктура и програми за безопасност.

Въпреки че нападенията срещу хора са сравнително редки, през последните години има няколко смъртни случая. Някои местни жители остават трайно инвалидизирани след атаки, но въпреки това мнозина продължават да уважават лъвовете и ги приемат като част от живота в региона.

Природозащитниците предупреждават, че успехът на Гир поставя и нов проблем – мястото започва да става тясно за нарастващата популация. Според учените Индия трябва да създаде втора защитена популация на азиатски лъвове в друг регион, за да намали риска видът отново да бъде изправен пред изчезване.

Засега обаче последните 891 азиатски лъва в света продължават да зависят основно от едно място – Гир.

Източник: БГНЕС