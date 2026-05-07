Заради честта: Чеченец накара дъщеря си да изкопае гроб и я застреля? (СНИМКИ)

25-годишната Зухра Музаева, майка на три деца, може да е била убита в чеченското село Курчалой, съобщиха от проекта „Свобода (не) около планините“ и „Новая газета Европа“. Според журналисти, баща ѝ, Самради Музаев, бовш военен, може да е замесен в изчезването на собствената му евентуалното ѝ убийство. По информация на три независими източника се предполага, че Музаев може да е убил дъщеря си, защото е била заподозряна в изневяра на съпруга си.

Обръснал главата ѝ

Един от източниците твърди, че преди убийството бащата е обръснал главата на Зухра, принудил я е да изкопае собствения му гроб и след това я е застрелял. Журналистите успели да се свържат със Самради Музаев по телефона и той първо твърдял, че дъщеря му е „жива и здрава“, след което казал, че е „избягала в чужбина“, а после започнал да заплашва. Двама познатите на Зухра споделят, че не са могли да се свържат с нея от април, а роднините ѝ не са обяснили местонахождението ѝ.

Омъжена

Зухра е била омъжена като тийнейджърка. До 17-годишна възраст е родила близнаци, а по-късно и трета дъщеря. Съпругът ѝ, според журналистите, се бие в Украйна. Авторите на разследването призовават силите за сигурност да разследват изчезването на жената и възможността за „убийство на честта“.

