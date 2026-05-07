Спорт:

Заради честта: Чеченец накара дъщеря си да изкопае гроб и я застреля? (СНИМКИ)

07 май 2026, 13:07 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради честта: Чеченец накара дъщеря си да изкопае гроб и я застреля? (СНИМКИ)

25-годишната Зухра Музаева, майка на три деца, може да е била убита в чеченското село Курчалой, съобщиха от проекта „Свобода (не) около планините“ и „Новая газета Европа“. Според журналисти, баща ѝ, Самради Музаев, бовш военен, може да е замесен в изчезването на собствената му евентуалното ѝ убийство. По информация на три независими източника се предполага, че Музаев може да е убил дъщеря си, защото е била заподозряна в изневяра на съпруга си.

Потвърждение на катастрофа със сина на Кадиров? Самолет "линейка" и самолетът на чеченския лидер кацнаха заедно в Москва (ВИДЕО)

Обръснал главата ѝ

Един от източниците твърди, че преди убийството бащата е обръснал главата на Зухра, принудил я е да изкопае собствения му гроб и след това я е застрелял. Журналистите успели да се свържат със Самради Музаев по телефона и той първо твърдял, че дъщеря му е „жива и здрава“, след което казал, че е „избягала в чужбина“, а после започнал да заплашва. Двама познатите на Зухра споделят, че не са могли да се свържат с нея от април, а роднините ѝ не са обяснили местонахождението ѝ.

Още: Сърбия се отърва от племенника на Рамзан Кадиров

Омъжена 

Зухра е била омъжена като тийнейджърка. До 17-годишна възраст е родила близнаци, а по-късно и трета дъщеря. Съпругът ѝ, според журналистите, се бие в Украйна. Авторите на разследването призовават силите за сигурност да разследват изчезването на жената и възможността за „убийство на честта“.

Рамзан Кадиров се готви да заграби апетитни активи от окупирана Украйна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чечня Чечения убийство фемицид убийство на честта
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес