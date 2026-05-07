Иран има сериозен арсенал от ракети и дронове: Доклад на ЦРУ опровергава Тръмп

07 май 2026, 20:55 часа
Снимка: Getty Images
Иран може да издържи на блокадата на Ормузкия проток от Доналд Тръмп в продължение на 3–4 месеца, преди да се сблъска със сериозно икономическо напрежение. Такава е оценката на американската разузнавателна общност. Изтекъл доклад на ЦРУ показва, че Иран все още разполага с голяма част от своя ракетен и дронов арсенал непокътнат и е възстановил много от подземните си съоръжения.

Документът противоречи на твърденията на Тръмп, че иранската армия и икономика са на ръба на колапса. Чиновници отбелязват, че Техеран се адаптира, като складира нефт извън брега, намалява производството, за да защити инфраструктурата, и потенциално използва сухопътни пътища, за да заобиколи блокадата.

Елин Димитров Редактор
