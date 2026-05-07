Военната чистка в Китай: Бивши министри са осъдени на смърт за корупция, но могат да се спасят

Бившите китайски министри на отбраната Уей Фенге и Ли Шанфу (отляво на заглавната снимка) бяха осъдени на смърт с отлагане на изпълнението на присъдата за две години по обвинения в корупция, съобщи на 7 май държавната информационна агенция Xinhua, подчертавайки строгостта на чистката във въоръжените сили. Те са една от основните цели на широкомащабната кампания срещу корупцията, разпоредена от президента Си Дзинпин след идването му на власт през 2012 г.

През 2023 г. чистките достигнаха елитните ракетни сили, които отговарят за ядрените оръжия, както и за конвенционалните ракети.

По-рано тази година те ескалираха още повече, което доведе до отстраняването на най-висшия генерал в Народната освободителна армия (НОАК) - Чжан Юся, който беше член на Политбюро и дълго време се считаше за съюзник на Си.

"Огромни суми" и "лични облаги"

Минали доклади в Xinhua посочваха, че Ли Шанфу е бил заподозрян в получаване на „огромни суми пари“ под формата на подкупи, както и в подкупване на други лица, а разследване установи, че той „не е изпълнявал политическите си задължения“ и „е търсил лични облаги за себе си и за други“.

Разследване, започнато срещу Уей Фенге през 2023 г. пък установи, че той е приел „огромна сума пари и ценности“ под формата на подкупи и „е помогнал на други да получат неправомерни облаги при кадрови назначения“. Действията му са „изключително сериозни по своята същност, с изключително вредно въздействие и огромна вреда“, пишеше държавната агенция.

Смъртна присъда с отлагане: какво означава?

В Китай смъртната присъда с отлагане обикновено се заменя с доживотен затвор, ако осъденият не извърши престъпления по време на периода на отлагане.

След замяната той излежава доживотна присъда без възможност за по-нататъшна замяна или условно освобождаване, пише Reuters.

Продължаващите чистки срещу корупцията в китайската армия оставят сериозни пропуски в командната структура и вероятно са затруднили готовността на бързо модернизиращите се въоръжени сили, заяви тази година Международният институт за стратегически изследвания.

Опитите за преврат

Припомняме, че през януари тази година - според Military Review и Financial Times - е имало действаща организация за преврат в Китай. Организатори на предполагаемия арест на Си Дзинпин са били двама високопоставени военни - Лю Чжънли, който е заемал длъжността началник на Генералния щаб на Народноосвободителната армия (НОАК), и Чжан Юся, който е бил заместник-председател на Централната военна комисия.

Източници твърдят, че в нощта на 18 януари 2026 г. заговорниците са възнамерявали да арестуват китайския президент в правителствения хотел "Дзинси" в Пекин, но операцията се е провалила, след като Си е бил предупреден предварително и е предприел контрамерки. Той е напуснал правителствения хотел преди пристигането на отряда заговорници, а личната му охрана по-късно е открила огън, когато групата е стигнала до мястото, гласеше информацията, макар че не излязоха много повече данни след това заради стриктния информационен контрол в страната.

Впоследствие Си е разпоредил задържането на Чжан, Лю и членовете на техните семейства.

Xi just purged China's ENTIRE military leadership 6 of 7 top generals: GONE Zhang Youxia (Military #2): Under investigation Only survivor: Zhang Shengmin (Xi's hometown neighbor) Dictators purge old generals before… pic.twitter.com/fFpM0k1jOu — SynCronus (@syncronus) January 26, 2026

Министерството на отбраната на Китай обяви по-късно, че Чжан и Лю са разследвани за "сериозни нарушения на дисциплината и нарушения на закона". Подобни формулировки често са използвани от Комунистическата партия за сигнализиране за разследвания за корупция или при политически чистки.

