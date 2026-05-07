Цените на петрола веднага реагираха на новината за възможен мир между Иран и САЩ

07 май 2026, 11:00 часа
Цените на петрола продължиха да падат в четвъртък, 7 май, докато инвеститорите преценяват перспективите за сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран, което би могло да успокои опасенията относно доставките и да проправи пътя за постепенното отваряне на Ормузкия проток. В началото на азиатската търговия цените скочиха нагоре - международният бенчмарк "Брент" стигна 101,94 долара за барел, а американският сорт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна до 95,78 долара за барел.

Само че после дойде спад заради съобщения, според които САЩ са изпратили меморандум за разбирателство до Иран чрез пакистански посредници, целящ официално прекратяване на войната и създаване на рамка за постепенно отваряне на ключовия пролив. Очаква се Техеран да отговори в рамките на няколко дни, след като потвърди, че разглежда предложението на САЩ, въпреки че по-широките преговори относно ядрената програма на Иран се очаква да се състоят на по-късен етап.

Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че сделката все още не е финализирана. Той също така предупреди, че САЩ могат да възобновят военните удари, ако Техеран не се съобрази.

Цените

Във връзка с тази информация международният бенчмарк "Брент" поевтиня с 3,5% до 97,5 долара за барел към 10:15 ч. българско време. Към момента на публикуване на материала цената е 99,13 долара.

Американският бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) отбеляза спад от над 3% до 92 долара за барел към 10:15 ч. наше време. Към момента той е на стойности от 93 долара.

Цените също бяха подложени на натиск, след като Тръмп временно отмени плана си да окаже помощ на търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Този ход породи очаквания, че Вашингтон може би преминава от военни мерки към дипломатически подход, което успокои опасенията от по-нататъшни смущения в един от най-важните енергийни транзитни маршрути в света, пише Анадолската агенция. Ормузкият проток е ключов проход за световните потоци от петрол и втечнен природен газ, а продължилите седмици конфликти в региона доведоха до рязко покачване на цените на фона на опасенията от недостиг на доставки.

