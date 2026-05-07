Рамката за мирни преговори между САЩ и Иран: The Wall Street Journal съобщи какъв е американският вариант

САЩ са предоставили на Иран нова преговорна рамка, по която да започнат конкретни мирни преговори в рамките на следващите 30 дни. Това съобщава The Wall Street Journal, като уточнява, че Вашингтон чака отговор от Иран по-бързо, евентуално до края на работната седмица. Основни червени линии на САЩ в тази рамка са следните -

гаранции от Иран, че няма да се стреми да произведе ядрени оръжия.

демонтаж на иранските ядрени комплекси във Фордо, Натанз и Исфахан.

пълна забрана за подземна ядрена работа

международни инспекции по заявка и налагане на санкции за нарушения

20-годишен мораториум върху обогатяването на уран

предаване от страна на Иран на всички налични към момента запаси от обогатен уран.

повторно отваряне на Ормузкия проток, което ще значи и облекчаване на морската блокада от страна на САЩ срещу Иран.

облекчаване на санкциите срещу Иран въз основа на постигнатите резултати, а не предварително

Междувременно, Politico съобщи, че високопоставен представител на арабските страни от Персийския залив, участвал в преговорите, заяви, че Тръмп иска войната да приключи, но Иран също се нуждае от начин да запази авторитет политически. Американският президент силно иска това да приключи, но иранците засега отказват да му дадат това, от което се нуждае, за да опази авторитета си. И той изглежда не разбира, че те също трябва да пазят авторитет, казва източникът.

