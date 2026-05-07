Убиха сина на главния преговарящ на „Хамас“ за Газа

Синът на Халил ал Хая, главния преговарящ от страна на палестинската въоръжена групировка "Хамас" в преговорите с посредничеството на САЩ, за бъдещето на Ивицата Газа, е бил убит при израелски въздушен удар, предаде Ройтерс, като се позова на висш представител на групировката. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на "Хамас" за гарантиране на примирието с Израел.

Азам ал Хая, чийто баща е един от лидерите на "Хамас", е починал днес от раните си, получени снощи при израелска атака, съобщи висшият представител на групировката Басим Наим. Той е четвъртият загинал при израелски удари син на лидера на "Хамас" в изгнание.

Хилил ал Хая, който има седем деца, и бил обект на множество израелски опити да бъде убит. При израелски удар в Доха миналата година, насочен срещу ръководството на "Хамас", загина един от синовете му. Тогава самият Халил ал Хая оцеля. Още двама от синовете му са убити при предишни израелски нападение срещу него през 2008 г. и 2014 г.

В интервю за телевизия "Ал Джазира" след атаката снощи, преди да бъде обявена смъртта на сина му Азам, Ал Хая обвини Израел, че се опитва да подкопае усилията на посредниците да прокарат плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа, за който отговаря т. нар. "Съвет за мир".

"Тези ционистки атаки и нарушения ясно показват, че окупационните сили не желаят да спазват нито примирието, нито първата фаза от споразумението", заяви Ал Хая.