Турция е изпратила изтребители F-16 в Сомалия, за да защити интересите си

Турция е изпратила три изтребителя F-16 в Могадишу в защита на турските инвестиции в сомалийския енергиен и космически сектор, съобщава „Тюркийе Тудей“. С разполагането на военни в Сомалия Турция се присъединява към регионалната ос на Саудитска Арабия, Египет и Судан, замислена като противотежест на влиянието на Обединените арабски емирства в Червено море и Африканския рог, допълва изданието.

През последните няколко месеца Турция е изграждала военни инсталации за разполагането на изтребители F-16, а турски инженери са подготвяли пристигането им на международното летище в Могадишу.

Анализ на сателитни данни, направен от Middle East Eye (MEE), показва, че от септември насам на летището са изградени няколко хангара, а данни с отворен достъп са регистрирали няколко товарни полета от Турция през последните 10 дни, които вероятно са били с резервни части и боеприпаси.

Още: Мощен взрив разтресе рафинерия в Турция (ВИДЕО)

Запознат източник е казал пред медията, че изтребителите са разположени в подготовка на плановете на Анкара да изпрати в Сомалия сондажна платформа за проучвания за петрол, която ще започне дейност по-късно тази година. Също така турски проект за космически център северно от Могадишу е на етап на планиране.

Турското министерство на отбраната не е коментирало изпращането на F-16, но е потвърдило, че в Сомалия е разположен военновъздушен команден център, който „продължава да допринася за развиването на антитерористичния капацитет на Сомалия чрез военна подкрепа, обучение и консултантски дейности“.

Дроновете не заобикалят децата: Турция говори за дезинформация в Сирия