Ужасът в Иран: Хиляди тела на протестиращи в хладилни камиони, множат се данните за огромен брой жертви (ВИДЕО 18+)

Абсолютно ужасяващи кадри и истории идват от Иран на фона на масовите протести срещу режима, навлезли в третата си седмица. На отделни видеоклипове и снимки, показани от очевидци (вижте ги тук с предупреждение 18+ заради чувствително съдържание, в X също трябва да потвърдите преди отваряне), се вижда огромен брой убити протестиращи. Телата им са увити в чували, а според съобщенията се товарят в хладилни камиони.
Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е „шокиран“ от насилието на иранските сили за сигурност срещу мирни протестиращи, докато независимата медия Iran International оповести, че е получила данни "от кухнята" на режима за поне 12 000 убити демонстранти само в рамките на два дни. Тепърва каналът, базиран във Великобритания, ще представя доказателства - след като верифицира всички кадри, защото в момента те са труднодостъпни заради блокирания интернет в страната.
The UN human rights chief was horrified by mounting violence by the Islamic Republic of Iran's security forces against peaceful protesters.— Iran International English (@IranIntl_En) January 13, 2026
UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk's statement was read out by UN rights office spokesperson Jeremy Laurence at a briefing. pic.twitter.com/akzq64vJyt
Още: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО)
A large crowd at Tehran’s Behesht-e Zahra cemetery is seen receiving the shrouded bodies of loved ones, chanting “With honor!” and “Death to Khamenei.”— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
Iranian sources report thousands killed and many more wounded in the regime’s violent crackdown on nationwide protests. pic.twitter.com/7Tapwy1Mmz
Графични видеоклипове, публикувани в неделя в активисткия ирански Telegram канал Vahid Online, показаха голям брой тела в съдебномедицински център в Техеран, където много семейства скърбят и се опитваха да идентифицират труповете. В един от видеоклиповете, очевидно от този център, се вижда как роднини разглеждат снимки на неидентифицирани тела, показвани на екран. В сградата и на улицата пред нея се виждат много тела в черни чували, като само някои от тях изглеждат идентифицирани.
Видео показва и вътрешността на склад, в който се намират няколко тела, а друго показва камион, от който хора изваждат трупове.
Още: САЩ издадоха предупреждение, което последно използваха точно преди ударите срещу Иран
Работник в моргата на гробището в Машхад казва, че преди изгрев слънце в петък сутринта са били докарани между 180 и 200 тела с тежки травми на главата, които са били погребани незабавно.
Източник в Ращт съобщи пред BBC Persian, че в четвъртък 70 тела на протестиращи са били прехвърлени в моргата на болницата в града. Според източника силите за сигурност са поискали „плащане за куршумите“, преди да предадат телата на семействата.
Член на медицинския персонал в болница в Източен Техеран е казал на медията, че в четвъртък около 40 тела са били докарани там същия ден. Името на болницата не е разкрито, за да се защити самоличността на медицинския работник.
Снимка: Getty Images
Още: Чакат се удари на САЩ срещу Иран: Техеран опитва да подведе Тръмп с ядрени преговори
Ирански източник описва ситуацията пред Vahid Online по следния начин: „Пътувах почти 1000 километра само за да имам достъп до интернет и да изпратя снимки. Телата, които виждате да се товарят в хладилни контейнери - над 2000 от тях лежаха на земята само през този ден, 10 януари. Когато пристигнахме, един цял контейнер вече беше пълен.
Това бяха 18-колесни хладилни камиони. За всяко тяло, идентифицирано от роднини, съдебните власти документираха раните от куршуми, издаваха разрешение с код и хората се нареждаха на опашка, за да отнесат телата за регистрация. Само през този ден броят на жертвите вероятно е бил около 2000 до 3000".
Иранец, който е успял да се свърже с интернет чрез иракска SIM карта, свързана през граничен пункт, съобщава следното от Керманшах: „Всички входни и изходни точки в града са под строг контрол с военни контролно-пропускателни пунктове. Силите за сигурност са разположени там от околните райони, включително Каср-е Ширин, Равансар, Павех и Джаванруд. В четвъртък се случиха тежки кръвопролития, ужасно клане. Приложеното видео показва сцени от този ден на булевард Так-е Бостан. Чуват се изстрели".
A local Iranian who managed to get online via an Iraqi SIM card connected through a crossing reports the following from Kermanshah:— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
"All entry and exit points in the city are under strict control with military checkpoints. Security forces have been deployed from surrounding… pic.twitter.com/uiczwrdCoQ
Още: Светът не бива да пропусне този момент: Зеленски с първа публикация на фарси
До днес се смяташе, че убитите от силите за сигурност са много по-малко - норвежката правозащитна организация HRANA цитираше поне 500 жертви сред демонстрантите, но беше ясно, че мащабът е много по-сериозен. Спирането на интернета в цял Иран явно е подпомогнало режимът на аятолах Али Хаменей да скрие какво се случва. Масовото убийство, както го наричат от Iran International, е станало факт след изрична заповед от Хаменей, твърди независимата телевизия.
Протестите в Ислямската република избухнаха на 28 декември 2025 г. след рязкото обезценяване на местната валута риал, но бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу режима на Али Хаменей. Те са най-голямото предизвикателство за властта от демонстрациите "Жена, живот, свобода", започнали през 2022 г. след смъртта в следствения арест на кюрдката Махса Амини. Тя беше задържана от моралната полиция заради "неправилно" носене на хиджаб.
Още: Иранският режим се разправя с протестиращите "на тъмно", две мощни оръжия влизат в играта (ВИДЕО)