Ужасът в Иран: Хиляди тела на протестиращи в хладилни камиони, множат се данните за огромен брой жертви (ВИДЕО 18+)

Абсолютно ужасяващи кадри и истории идват от Иран на фона на масовите протести срещу режима, навлезли в третата си седмица. На отделни видеоклипове и снимки, показани от очевидци (вижте ги тук с предупреждение 18+ заради чувствително съдържание, в X също трябва да потвърдите преди отваряне), се вижда огромен брой убити протестиращи. Телата им са увити в чували, а според съобщенията се товарят в хладилни камиони.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е „шокиран“ от насилието на иранските сили за сигурност срещу мирни протестиращи, докато независимата медия Iran International оповести, че е получила данни "от кухнята" на режима за поне 12 000 убити демонстранти само в рамките на два дни. Тепърва каналът, базиран във Великобритания, ще представя доказателства - след като верифицира всички кадри, защото в момента те са труднодостъпни заради блокирания интернет в страната.

The UN human rights chief was horrified by mounting violence by the Islamic Republic of Iran's security forces against peaceful protesters.



UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk's statement was read out by UN rights office spokesperson Jeremy Laurence at a briefing. pic.twitter.com/akzq64vJyt — Iran International English (@IranIntl_En) January 13, 2026

A large crowd at Tehran’s Behesht-e Zahra cemetery is seen receiving the shrouded bodies of loved ones, chanting “With honor!” and “Death to Khamenei.”



Iranian sources report thousands killed and many more wounded in the regime’s violent crackdown on nationwide protests. pic.twitter.com/7Tapwy1Mmz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

Графични видеоклипове, публикувани в неделя в активисткия ирански Telegram канал Vahid Online, показаха голям брой тела в съдебномедицински център в Техеран, където много семейства скърбят и се опитваха да идентифицират труповете. В един от видеоклиповете, очевидно от този център, се вижда как роднини разглеждат снимки на неидентифицирани тела, показвани на екран. В сградата и на улицата пред нея се виждат много тела в черни чували, като само някои от тях изглеждат идентифицирани.

Видео показва и вътрешността на склад, в който се намират няколко тела, а друго показва камион, от който хора изваждат трупове.

Работник в моргата на гробището в Машхад казва, че преди изгрев слънце в петък сутринта са били докарани между 180 и 200 тела с тежки травми на главата, които са били погребани незабавно.

Източник в Ращт съобщи пред BBC Persian, че в четвъртък 70 тела на протестиращи са били прехвърлени в моргата на болницата в града. Според източника силите за сигурност са поискали „плащане за куршумите“, преди да предадат телата на семействата.

Член на медицинския персонал в болница в Източен Техеран е казал на медията, че в четвъртък около 40 тела са били докарани там същия ден. Името на болницата не е разкрито, за да се защити самоличността на медицинския работник.

Снимка: Getty Images

Ирански източник описва ситуацията пред Vahid Online по следния начин: „Пътувах почти 1000 километра само за да имам достъп до интернет и да изпратя снимки. Телата, които виждате да се товарят в хладилни контейнери - над 2000 от тях лежаха на земята само през този ден, 10 януари. Когато пристигнахме, един цял контейнер вече беше пълен.

Това бяха 18-колесни хладилни камиони. За всяко тяло, идентифицирано от роднини, съдебните власти документираха раните от куршуми, издаваха разрешение с код и хората се нареждаха на опашка, за да отнесат телата за регистрация. Само през този ден броят на жертвите вероятно е бил около 2000 до 3000".

Иранец, който е успял да се свърже с интернет чрез иракска SIM карта, свързана през граничен пункт, съобщава следното от Керманшах: „Всички входни и изходни точки в града са под строг контрол с военни контролно-пропускателни пунктове. Силите за сигурност са разположени там от околните райони, включително Каср-е Ширин, Равансар, Павех и Джаванруд. В четвъртък се случиха тежки кръвопролития, ужасно клане. Приложеното видео показва сцени от този ден на булевард Так-е Бостан. Чуват се изстрели".

A local Iranian who managed to get online via an Iraqi SIM card connected through a crossing reports the following from Kermanshah:



"All entry and exit points in the city are under strict control with military checkpoints. Security forces have been deployed from surrounding… pic.twitter.com/uiczwrdCoQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

До днес се смяташе, че убитите от силите за сигурност са много по-малко - норвежката правозащитна организация HRANA цитираше поне 500 жертви сред демонстрантите, но беше ясно, че мащабът е много по-сериозен. Спирането на интернета в цял Иран явно е подпомогнало режимът на аятолах Али Хаменей да скрие какво се случва. Масовото убийство, както го наричат от Iran International, е станало факт след изрична заповед от Хаменей, твърди независимата телевизия.

Протестите в Ислямската република избухнаха на 28 декември 2025 г. след рязкото обезценяване на местната валута риал, но бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу режима на Али Хаменей. Те са най-голямото предизвикателство за властта от демонстрациите "Жена, живот, свобода", започнали през 2022 г. след смъртта в следствения арест на кюрдката Махса Амини. Тя беше задържана от моралната полиция заради "неправилно" носене на хиджаб.

