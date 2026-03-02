Любопитно:

Вдовицата на Али Хаменей почина от раните си

02 март 2026, 17:47 часа 255 прочитания 0 коментара
Иранската държавна телевизия потвърди, че вдовицата на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей - Мансуре Ходжасте Бегерзаде е починала от нараняванията си. Тя е била ранена при ракетния удар срещу резиденцията на аятолаха в Техеран в събота, 28 февруари.

Припомняме, че при удара бе убит както аятолахът, така и едната от дъщерите му, зет му и една от внучките му. 

Аятолахът има общо шест деца (две дъщери и четирима сина).

Елена Страхилова
