Вдовицата на Али Хаменей почина от раните си

Иранската държавна телевизия потвърди, че вдовицата на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей - Мансуре Ходжасте Бегерзаде е починала от нараняванията си. Тя е била ранена при ракетния удар срещу резиденцията на аятолаха в Техеран в събота, 28 февруари.

Припомняме, че при удара бе убит както аятолахът, така и едната от дъщерите му, зет му и една от внучките му.

Аятолахът има общо шест деца (две дъщери и четирима сина).

