Той ли ще е следващият лидер на Иран? Кой е Реза Пахлави (ВИДЕО)

Докато Иран се сблъсква с дълбока несигурност, вниманието се пренасочва към Реза Пахлави, бившият престолонаследник в изгнание, в лицето на когото поддръжниците му виждат възможен наследник в случай на крах на Ислямската република. Синът на последния монарх, Мохамед Реза Пахлави, живее в САЩ от революцията през 1979 г. и оттам води кампания за радикални политически промени в Иран. След съвместните удари на САЩ и Израел, той призова иранците да се мобилизират, като заяви, че кризата може да отвори пътя към национално обновление и край на клерикалното управление.

Снимка: Getty Images

"Скъпи мои сънародници: предстоят ни решаващи моменти", каза Пахлави. "В тези деликатни часове и дни, повече от всякога трябва да останем фокусирани върху крайната си цел: да си върнем Иран", каза Пахлави във видео, споделено в социалните му мрежи. "Много сме близо до окончателната победа. Надявам се да бъда с вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим Иран и да го преустроим."

Той определи настоящата ситуация като исторически момент, призовавайки за единство и дисциплина, като същевременно подчерта, че обикновените граждани трябва в крайна сметка да бъдат движещата сила на всяка промяна. Пахлави описа военната кампания като насочена срещу управляващата система, а не срещу самата нация, като настоя, че идентичността и народът на Иран не са били целта. Той описа нападението като "хуманитарна интервенция", чиято цел е "Ислямската република, нейният репресивен апарат и машината за изтребление, а не страната и великата нация Иран".

My compatriots,



Ali Khamenei, the Zahhak of our time — the demon who, only weeks ago, issued the order for the massacre of tens of thousands of Iran’s finest sons and daughters — is gone.



With his disgraceful death, and that of many of his appointees and affiliates, the Islamic… https://t.co/dFxweIJIjF pic.twitter.com/IzGDbIs6Jt — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026

Той също така призна ролята на чуждестранните сили, изразявайки благодарност за "помощта", предложена от президента Доналд Тръмп, като същевременно подчерта необходимостта от вътрешни действия и призова гражданите да се мобилизират в страната. "Ние, иранският народ, ще завършим тази задача в тази последна битка. Наближава времето да се върнем на улиците", заключи Пахлави.

Кой е Реза Пахлави?

Роден в Техеран през 1960 г., Пахлави е определен за престолонаследник на седемгодишна възраст, а по-късно следва авиационно обучение като част от подготовката си за бъдеща лидерска роля.

Снимка: Getty Images

През 1978 г. заминава за САЩ, за да получи военно летателно обучение, но революцията в родината възпрепятства завръщането му, принуждавайки кралското семейство да отиде в постоянно изгнание. След смъртта на баща си в чужбина, Пахлави се провъзгласи за наследник на трона, въпреки че международната подкрепа така и не се материализира и монархията не беше възстановена.

С течение на времето той се ориентира към подкрепата на светска демократична система, като твърди, че бъдещето на Иран трябва да се определя чрез народно съгласие, а не чрез династични претенции. "Смятам, че Иран трябва да бъде светска парламентарна демокрация и народът трябва да реши крайната форма на държавата", заяви Пахлави пред Вашингтонския институт за близкизточна политика през 2018 г.

Prince Reza Pahlavi tells 60 Minutes he wants to lead Iran in a transition to democracy. https://t.co/dYuHoHXovs pic.twitter.com/ZG5nUis7bM — 60 Minutes (@60Minutes) March 2, 2026

През последните години той изложи предложения, включващи ангажименти за неядрена политика и регионална нормализация, позиционирайки се като преходна фигура, а не като абсолютен владетел.

Въпреки международната си известност, подкрепата за него в страната остава оспорвана, като проучванията показват както значителна подкрепа, така и силна съпротива сред различни сегменти на иранското общество. Например, скорошно проучване показа, че докато 33% от иранците имат положително мнение за Пахлави, други 33% са против него, което оставя около 33% несигурни дали той е подходящ за поста.

ایرانیان به خاطر هدف قرار دادن رژیم سرکوبگر و فراهم کردن فرصتی برای آزادی قدردان دونالد ترامپ هستند. اکنون زمان رهبری قدرتمند و باثبات است تا این فرصت تاریخی به نتیجه برسد.



بخشی از مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با فاکس‌نیوز pic.twitter.com/irpak0met8 — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 2, 2026

Така, докато въпросите за наследяването се засилват след последните сътресения, името на Пахлави продължава да се появява, подчертавайки както носталгията по монархията, така и разделенията относно бъдещия път на Иран, пише "Marca".