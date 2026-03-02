Катар свалил два бомбардировача Су-24, идващи от Иран

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че Военновъздушните сили на страната са свалили успешно два бомбардировача Су-24, идващи от Иран. Според коментара на Катар това се е случило, благодарение на Всемогъщия Аллах, както и на високото ниво на готовност и съвместната координация между съответните органи. Новината беше съобщена в профила на ведомството в X.

Също така чрез системите за противовъздушна отбрана са били успешно прихванати 7 балистични ракети и 5 дрона от Военновъздушните сили и Военноморските сили на Катар, които са били насочени към няколко района в държавата днес.

От Министерството на отбраната на Катар потвърждават, че заплахата е била неутрализирана незабавно след засичането ѝ, в съответствие с оперативния план, като всички ракети са били свалени, преди да достигнат целите си. Министерството подчертава още, че Въоръжените сили на Катар разполагат с пълния капацитет и ресурси да защитават суверенитета и територията на държавата и да реагират твърдо на всяка външна заплаха.

Министерството призовава също гражданите, жителите и посетителите да запазят спокойствие и да спазват официалните инструкции, издадени от органите за сигурност, да избягват слухове и да се доверяват единствено на информация, разпространявана чрез официалните канали.