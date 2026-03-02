Стотици иранци преминават границата с Турция (ВИДЕО)

Стотици иранци преминаха границата с Турция в понеделник следобед, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на "Ройтерс". Това се случва, въпреки че сутринта Турция заяви, че преминаването на границата за еднодневни пътници през трите турско-ирански гранични пункта е взаимно преустановено, като Анкара допуска само свои граждани и граждани на трети страни.

В неделя пътници съобщиха на "Ройтерс", че някои ирански граждани са спрени да преминават границата с Турция. Въпреки това, до понеделник следобед иранците започнаха да преминават границата с Турция на граничния пункт Капикьой, на фона на заснежените хълмове в Иран.

„Ситуацията в Техеран вече е трудна“, каза мъж от иранската столица, който отказа да назове името си, но каза, че съпругата и децата му са в Истанбул. Той каза, че е купил стоки за домакинството в първия ден на войната в Техеран, но магазините са били много претъпкани.

Бинали Кълъч, ирански азербайджанец от района Казвин близо до турската граница, каза, че животът там продължава нормално, но има постоянни бомбардировки във военни райони, които засягат живота на хората.„Те са се затворили в себе си. Всички са по домовете си“, каза Кълъч.

Транзитът на търговски товари продължава

По-рано турският министър на търговията Омер Болат заяви, че Иран разрешава на собствените си граждани да влизат в Иран през Турция, добавяйки, че транзитът на търговски товари през трите пункта продължава при контролирани условия.

„Всички наши подразделения продължават да изпълняват задълженията си в повишена готовност, за да осигурят непрекъснатостта на граничните услуги и търговските потоци на Турция“, каза Болат. ОЩЕ: Властите в Анкара отговориха имало ли е иранска атака срещу база в Турция