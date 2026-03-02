Испания стана първата страна от НАТО, която забрани използването на военните си бази и изгони американските танкери

Испания стана първата държава членка на НАТО, която забрани използването на военните си бази за атаки срещу Иран и американските военни самолети (основно танкери) бяха изтеглени от испанските бази в южна Испания (Рота и Морон). Това съобщиха редица медии, сред които Reuters и El País.

15 американски самолета, предимно "KC-135 Stratotanker" (въздушни танкери), са напуснали двете испански военни бази след решението на испанското правителство.

Испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че испанските бази не се използват и няма да се използват за операции, които не са включени в съществуващите споразумения или които не съответстват на Хартата на ООН. Позицията на Мадрид отличава Испания сред другите членове на НАТО, тъй като други държави като Великобритания разрешиха на САЩ да използват техни бази при строго определени условия.

По-рано правителството в Мадрид остро осъди ударите на САЩ и Израел по Иран и се дистанцира от военните действия, подчертавайки необходимостта от деескалация и дипломатически решения.

